Психолог объяснила, почему у детей часто бывает плохой почерк

Краткий пересказ от РИА ИИ Психолог онлайн-школы «Тетрика» Тамара Гайнуллина рассказала, что неразборчивый почерк у современных школьников чаще всего связан с недостатком моторики и слабыми мышцами.

Среди причин плохого почерка — недостаточное развитие моторики, слабые мышцы спины, неразвитая координация, нарушение пространственного восприятия.

Для улучшения почерка психолог рекомендует организовать правильное рабочее место, развивать моторику через различные активности, избегать долгих переписываний текстов и, при необходимости, обратиться к логопеду.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Неразборчивый почерк у современных школьников чаще всего связан с недостатком моторики и слабыми мышцами, а не с ленью, рассказала психолог онлайн-школы "Тетрика", схема-терапевт Тамара Гайнуллина.

"Одна из главных причин - недостаточное развитие моторики. Современные дети меньше двигаются и, как следствие, имеют слабые мышцы спины и неразвитую координацию. Это напрямую влияет на осанку и способность удерживать правильную позу при письме", - сказала Гайнуллина "Газете.Ru"

По словам эксперта, проблемы с почерком также связаны с мелкой моторикой. Если ребенок не умеет управлять пальцами, ему трудно регулировать нажим и выводить ровные линии, из-за чего появляются "пляшущие" буквы и разный наклон, отметила Гайнуллина. Она добавила, что еще одна причина плохого почерка - нарушение пространственного восприятия, из-за которого ребенок путает похожие буквы и не соблюдает интервалы.

Гайнуллина советует начать с организации рабочего места: стол и стул должны подходить по росту, свет падать слева или справа в зависимости от руки, тетрадь лежать под наклоном. Также важно проверить захват ручки и подобрать правильный инструмент для письма, подчеркнула врач.

"Основа красивого письма - развитие моторики. И здесь речь не только о прописях. Велосипед, плавание и скалолазание укрепляют межполушарные связи, спину и координацию. Мелкую моторику развивают лепка, бисероплетение, пазлы и даже завязывание шнурков", - отметила психолог.