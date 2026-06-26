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Психолог объяснила, почему у детей часто бывает плохой почерк - РИА Новости, 26.06.2026
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16:48 26.06.2026
Психолог объяснила, почему у детей часто бывает плохой почерк

Гайнуллина: плохой почерк у детей связан со слабыми мышцами и моторикой

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРебенок на уроке
Ребенок на уроке - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психолог онлайн-школы «Тетрика» Тамара Гайнуллина рассказала, что неразборчивый почерк у современных школьников чаще всего связан с недостатком моторики и слабыми мышцами.
  • Среди причин плохого почерка — недостаточное развитие моторики, слабые мышцы спины, неразвитая координация, нарушение пространственного восприятия.
  • Для улучшения почерка психолог рекомендует организовать правильное рабочее место, развивать моторику через различные активности, избегать долгих переписываний текстов и, при необходимости, обратиться к логопеду.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Неразборчивый почерк у современных школьников чаще всего связан с недостатком моторики и слабыми мышцами, а не с ленью, рассказала психолог онлайн-школы "Тетрика", схема-терапевт Тамара Гайнуллина.
"Одна из главных причин - недостаточное развитие моторики. Современные дети меньше двигаются и, как следствие, имеют слабые мышцы спины и неразвитую координацию. Это напрямую влияет на осанку и способность удерживать правильную позу при письме", - сказала Гайнуллина "Газете.Ru".
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По словам эксперта, проблемы с почерком также связаны с мелкой моторикой. Если ребенок не умеет управлять пальцами, ему трудно регулировать нажим и выводить ровные линии, из-за чего появляются "пляшущие" буквы и разный наклон, отметила Гайнуллина. Она добавила, что еще одна причина плохого почерка - нарушение пространственного восприятия, из-за которого ребенок путает похожие буквы и не соблюдает интервалы.
Гайнуллина советует начать с организации рабочего места: стол и стул должны подходить по росту, свет падать слева или справа в зависимости от руки, тетрадь лежать под наклоном. Также важно проверить захват ручки и подобрать правильный инструмент для письма, подчеркнула врач.
"Основа красивого письма - развитие моторики. И здесь речь не только о прописях. Велосипед, плавание и скалолазание укрепляют межполушарные связи, спину и координацию. Мелкую моторику развивают лепка, бисероплетение, пазлы и даже завязывание шнурков", - отметила психолог.
Врач предупредила, что не стоит часами заставлять ребенка переписывать тексты - это вызывает усталость и скуку. Лучше превратить занятия в игру, порекомендовала Гайнуллина. Кроме того, она отмечает, что плохой почерк может быть симптомом дисграфии, особенно если ребенок путает буквы при знании правил. В таком случае она советует обратиться к логопеду. При регулярных занятиях первые результаты заметны через два-три месяца, резюмировала психолог.
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