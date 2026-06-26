Пленный ВСУ рассказал, как командир "Скалы" угрожал дезертирам гранатой

Краткий пересказ от РИА ИИ Командир полка ВСУ «Скала» Юрий Гаркавый угрожал военнослужащим, пытавшимся сбежать из части, что посадит их в яму и кинет туда гранату.

Пленный украинский военнослужащий Виталий Ушеяров рассказал о публичных избиениях пытавшихся сбежать военнослужащих.

Ушеяров сообщил о больших потерях ВСУ и трудностях с передвижением из-за обилия российских дронов.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Командир полка ВСУ "Скала" Юрий Гаркавый угрожал украинским военнослужащим, пытавшимся сбежать из части, что посадит их в яму и кинет туда гранату, рассказал пленный украинский военнослужащий.

"Юрий Гаркавый, когда собиралось какое-то, хоть и небольшое количество людей, которые пытались покинуть часть бегством, он кричал: "Они меня уже достали, лучше бы я гранату кинул, да посадил их в яму, и в эту яму гранату закинул", - сказал Виталий Ушеяров.

По его словам, пытавшихся сбежать военнослужащих публично избивали.

Ушеяров поведал, что ему 50 лет и он "больной человек", на комиссии ему сказали, что лечение можно будет проходить во время службы, и отправили в учебную часть.

Он признался, что работал по IT-специальности и обладал "нулевой" физической подготовкой. Тем не менее, у командиров к нему были завышенные требования. Когда Ушеяров начинал отставать от строя, ему стреляли возле ног, рассказал пленный.