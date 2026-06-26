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Пленный ВСУ рассказал, как командир "Скалы" угрожал дезертирам гранатой - РИА Новости, 26.06.2026
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09:57 26.06.2026 (обновлено: 09:58 26.06.2026)
Пленный ВСУ рассказал, как командир "Скалы" угрожал дезертирам гранатой

Пленный Ушеяров: командир "Скалы" угрожал дезертирам бросить гранату в яму

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир полка ВСУ «Скала» Юрий Гаркавый угрожал военнослужащим, пытавшимся сбежать из части, что посадит их в яму и кинет туда гранату.
  • Пленный украинский военнослужащий Виталий Ушеяров рассказал о публичных избиениях пытавшихся сбежать военнослужащих.
  • Ушеяров сообщил о больших потерях ВСУ и трудностях с передвижением из-за обилия российских дронов.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Командир полка ВСУ "Скала" Юрий Гаркавый угрожал украинским военнослужащим, пытавшимся сбежать из части, что посадит их в яму и кинет туда гранату, рассказал пленный украинский военнослужащий.
"Юрий Гаркавый, когда собиралось какое-то, хоть и небольшое количество людей, которые пытались покинуть часть бегством, он кричал: "Они меня уже достали, лучше бы я гранату кинул, да посадил их в яму, и в эту яму гранату закинул", - сказал Виталий Ушеяров.
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По его словам, пытавшихся сбежать военнослужащих публично избивали.
Ушеяров поведал, что ему 50 лет и он "больной человек", на комиссии ему сказали, что лечение можно будет проходить во время службы, и отправили в учебную часть.
Он признался, что работал по IT-специальности и обладал "нулевой" физической подготовкой. Тем не менее, у командиров к нему были завышенные требования. Когда Ушеяров начинал отставать от строя, ему стреляли возле ног, рассказал пленный.
В населенный пункт, где Ушеярову нужно было находиться, он с тремя другими солдатами ВСУ ехал два дня на квадроцикле. Путь занял так много времени из-за обилия российских дронов. По дороге будущий пленный видел множество тел украинских солдат, из чего сделал вывод, что потери ВСУ очень большие.
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