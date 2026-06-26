В Третьяковке в 2027 году откроют выставку к юбилею Петрова-Водкина

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2027 году в Государственной Третьяковской галерее откроется выставка, посвященная юбилею Кузьмы Петрова-Водкина.

150-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина будет отмечаться в 2028 году.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выставка к юбилею художника Кузьмы Петрова-Водкина откроется в Государственной Третьяковской галерее в 2027 году, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор музея Ольга Галактионова.

В 2028 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина.

"В 2027 году у нас запланирован большой выставочный проект к юбилею Кузьмы Петрова-Водкина", - сказала она, говоря о будущих проектах Третьяковки.