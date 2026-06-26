В Третьяковке в 2027 году откроют выставку к юбилею Петрова-Водкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2027 году в Государственной Третьяковской галерее откроется выставка, посвященная юбилею Кузьмы Петрова-Водкина.
- 150-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина будет отмечаться в 2028 году.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выставка к юбилею художника Кузьмы Петрова-Водкина откроется в Государственной Третьяковской галерее в 2027 году, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор музея Ольга Галактионова.
В 2028 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина.
"В 2027 году у нас запланирован большой выставочный проект к юбилею Кузьмы Петрова-Водкина", - сказала она, говоря о будущих проектах Третьяковки.
Петров-Водкин является одним из крупнейших русских художников XX века. Он синтезировал в своем творчестве традиции древнерусской иконописи, итальянского Возрождения и современного французского символизма, при этом его работы вызывали полярные оценки - от восторженных до резко критических. Среди самых известных работ художника - "Мать", "Купание красного коня", "1918 год в Петрограде", "Играющие мальчики", "Портрет Анны Ахматова" и "Портрет Ленина".