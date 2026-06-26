Рейтинг@Mail.ru
В Третьяковке в 2027 году откроют выставку к юбилею Петрова-Водкина - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:43 26.06.2026
В Третьяковке в 2027 году откроют выставку к юбилею Петрова-Водкина

В Третьяковке в 2027 году откроют выставку к 150-летнему юбилею Петрова-Водкина

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк"Автопортрет". Художник Кузьма Петров-Водкин
Автопортрет. Художник Кузьма Петров-Водкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
"Автопортрет". Художник Кузьма Петров-Водкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2027 году в Государственной Третьяковской галерее откроется выставка, посвященная юбилею Кузьмы Петрова-Водкина.
  • 150-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина будет отмечаться в 2028 году.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выставка к юбилею художника Кузьмы Петрова-Водкина откроется в Государственной Третьяковской галерее в 2027 году, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор музея Ольга Галактионова.
В 2028 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина.
"В 2027 году у нас запланирован большой выставочный проект к юбилею Кузьмы Петрова-Водкина", - сказала она, говоря о будущих проектах Третьяковки.
Петров-Водкин является одним из крупнейших русских художников XX века. Он синтезировал в своем творчестве традиции древнерусской иконописи, итальянского Возрождения и современного французского символизма, при этом его работы вызывали полярные оценки - от восторженных до резко критических. Среди самых известных работ художника - "Мать", "Купание красного коня", "1918 год в Петрограде", "Играющие мальчики", "Портрет Анны Ахматова" и "Портрет Ленина".
Пресс-показ выставки Хрупкое искусство. Пастель из фондов графики XVIII - начала XX века в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Такого раньше не было: в Третьяковке открылась выставка хрупких шедевров
30 марта, 08:00
 
КультураАнна АхматоваКузьма Петров-ВодкинТретьяковская галерея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала