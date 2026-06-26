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В Петербурге накануне "Алых парусов" введут ограничения на продажу алкоголя - РИА Новости, 26.06.2026
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00:27 26.06.2026
В Петербурге накануне "Алых парусов" введут ограничения на продажу алкоголя

В Петербурге с вечера пятницы ограничат продажу алкоголя из-за "Алых парусов"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временные ограничения на розничную продажу алкоголя в магазинах начнут действовать в Санкт-Петербурге с 22:00 мск пятницы до 11:00 мск воскресенья в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса».
  • Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита и магазинах беспошлинной торговли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на розничную продажу алкоголя в связи в проведением в Санкт-Петербурге праздника выпускников "Алые паруса" начнет действовать с вечера пятницы.
Согласно сообщению городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будут действовать с 22.00 мск пятницы до 11.00 мск воскресенья.
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В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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