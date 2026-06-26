В Петербурге накануне "Алых парусов" введут ограничения на продажу алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ Временные ограничения на розничную продажу алкоголя в магазинах начнут действовать в Санкт-Петербурге с 22:00 мск пятницы до 11:00 мск воскресенья в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса».

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита и магазинах беспошлинной торговли.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на розничную продажу алкоголя в связи в проведением в Санкт-Петербурге праздника выпускников "Алые паруса" начнет действовать с вечера пятницы.

Согласно сообщению городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будут действовать с 22.00 мск пятницы до 11.00 мск воскресенья.

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита, а также магазинах беспошлинной торговли.

В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.