Песков: Россия остается открытой для мирного урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для посреднических услуг США по мирному урегулированию конфликта.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия остается открытой для процесса мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы остаемся открытыми для этих услуг (посреднических услуг США - ред.), для самого процесса мирного урегулирования конфликта", - сказал он журналистам, говоря о процессе украинского урегулирования.