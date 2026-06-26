Изменения в СБП с 1 июля: переводы привяжут к ИНН физлиц, что это значит

С 1 июля 2026 года банки начнут передавать ИНН при переводах через СБП. Разбираемся, что изменится для физических лиц, нужно ли привязывать ИНН к переводам и придется ли клиентам банков предпринимать какие-либо действия.

Что изменится в переводах через СБП с 1 июля 2026 года

Главное техническое изменение заключается в том, что ИНН при переводах будет передаваться в обязательном порядке внутри межбанковской системы. Ранее этот реквизит использовался выборочно или не включался в состав платежного поручения совсем.

С июля 2026 года банк-отправитель обязан автоматически прикреплять налоговый идентификатор плательщика к транзакции, направляемой через Систему быстрых платежей. Банк-получатель, в свою очередь, будет сопоставлять эти сведения на своей стороне.

Изменения 2026 года затронут следующие типы операций через СБП с 1 июля 2026-го:

Обычные переводы по номеру телефона между счетами разных граждан;

Оплата товаров, работ или услуг в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая расчеты по QR-кодам).

Важно: Внешняя сторона процесса для пользователей останется прежней. В интерфейсах мобильных приложений коммерческих банков не появится новых дополнительных полей, которые требовалось бы заполнять при каждой отправке средств. То есть ничего в повседневных переводах не поменяется.

Зачем банкам нужен ИНН при переводах через СБП

Основная причина нововведения — глобальная защита от мошенников и пресечение теневых финансовых потоков.

Мошенники ("дропперы") часто открывают десятки счетов в мелких банках для дробления и вывода украденных денег. Обязательная передача ИНН, который присваивается гражданину один раз и остается неизменным , позволит мгновенно видеть все транзакции одного человека, независимо от того, какими банками он пользуется.

Второй важный момент: СБП сможет точнее идентифицировать добросовестных клиентов со схожими анкетными данными (полными тезками), исключая путаницу при анализе транзакций службами безопасности.

Как новые правила отразятся на клиентах банков

Для большинства граждан новые правила СБП не повлекут за собой никаких бытовых сложностей. Ответ на главный вопрос плательщиков — нужно ли ИНН для перевода вводить вручную — отрицательный.

Ниже приведены ответы на ключевые вопросы, связанные с изменением регламента.

Будут ли банки запрашивать ИНН у клиентов?

Специально запрашивать документ у каждого пользователя финансовые организации не станут. Эти данные уже зафиксированы в банковских досье, так как предоставляются гражданами при первом открытии текущего счета или вклада. Программа автоматически подставит нужные цифры в технические параметры платежа.

Нужно ли самостоятельно указывать ИНН в приложении?

Нет, ручной ввод реквизита при совершении переводов не предусмотрен. Процедура отправки денег по номеру телефона останется стандартной.

Что делать, если ИНН отсутствует или не привязан к профилю?

В редких случаях, когда банк не располагает актуальным налоговым номером клиента (например, если счет открывался очень давно по старому паспорту), рекомендуется зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, узнать свой номер и предоставить его банку для актуализации данных. Без корректного идентификатора межбанковские переводы через СБП после 1 июля могут быть ограничены внутренней системой контроля рисков.

Отразятся ли изменения у физических лиц при переводах?

На скорости прохождения платежей и тарифах это никак не скажется. Безналичные переводы между физлицами в личных целях по закону не признаются доходом и не облагаются налогами.

Прямого автоматического слива информации обо всех подряд бытовых транзакциях в налоговую службу в рамках этого обновления не происходит.

Повышенное внимание контролирующих органов могут привлечь только лица, которые используют личные счета для ведения регулярной незаконной предпринимательской деятельности без регистрации статуса самозанятого или ИП.

Главное о переводах через СБП с 1 июля 2026 года

Для быстрой оценки ситуации можно использовать резюмирующую таблицу, разделяющую реальные технические факты и распространенные мифы.

Основные сведения о нововведениях в переводах через СБП с 1 июля 2026 года Что происходит на самом деле Чего не будет Банки будут обмениваться ИНН плательщиков автоматически через каналы НСПК. Клиентам не придется искать и вписывать 12-значный ИНН при каждой отправке денег. Повысится общая безопасность переводов. Переводы между родственниками и друзьями не будут облагаться подоходным налогом. Возрастет прозрачность регулярных коммерческих поступлений на карты обычных физлиц. Скорость проведения мгновенных транзакций по номеру телефона не снизится.