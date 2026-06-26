Переговоры Путина и Лукашенко могут продолжиться в субботу, сообщил Песков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.