Переговоры Путина и Лукашенко могут продолжиться в субботу, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в пятницу на Валдае.
- Они могут продолжиться в субботу, если президенты двух стран сочтут это необходимым.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры, которые проходят на Валдае. Лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью.
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"Могут и в субботу, если президенты сочтут это необходимым", - сообщил Песков.
Ранее Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.