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Переговоры Путина и Лукашенко могут продолжиться в субботу, сообщил Песков - РИА Новости, 26.06.2026
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19:38 26.06.2026 (обновлено: 19:44 26.06.2026)
Переговоры Путина и Лукашенко могут продолжиться в субботу, сообщил Песков

РИА Новости: Путин и Лукашенко продолжат переговоры, если сочтут это необходимым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в пятницу на Валдае.
  • Они могут продолжиться в субботу, если президенты двух стран сочтут это необходимым.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры, которые проходят на Валдае. Лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью.
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"Могут и в субботу, если президенты сочтут это необходимым", - сообщил Песков.
Ранее Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства
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