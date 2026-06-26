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Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 37 тысяч рублей - РИА Новости, 26.06.2026
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03:11 26.06.2026
Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 37 тысяч рублей

Самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах России.
  • Самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля, а в целом по стране средняя пенсия составила 25 399 рублей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения граждан России в мае 2026 года превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах страны, свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным фонда, самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе - 42 264 рубля. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 38 867 рублей, в Камчатском крае - 37 662 рубля, в Магаданской области - 37 497 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе - 37 090 рублей.
В целом по стране средняя пенсия граждан в мае 2026 года составила 25 399 рублей.
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Чукотский автономный округНенецкий автономный округКамчатский крайОбществоРоссия
 
 
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