Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 37 тысяч рублей

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения граждан России в мае 2026 года превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах страны, свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.