Полиция Пекина усилила меры безопасности вокруг самой высокой башни города

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти китайской столицы усилили меры безопасности возле башни CITIC.

В китайской соцсети Weibo появились, а затем были удалены сообщения о столкновении башни с летающим объектом.

ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Власти китайской столицы усилили меры безопасности возле самого высокого здания Пекина - башни CITIC, передает корреспондент РИА Новости, ранее в соцсетях появились неподтвержденные сообщения о столкновении с башней небольшого самолета.

По состоянию на 21.50 (16.50 мск) вокруг башни CITIC усилены меры безопасности, выставлены машины правоохранителей и специальной полиции, сконцентрировано большое количество полицейских работников. Периметр вокруг башни огорожен, полиция запрещает проход в здание.

© Фото : соцсети Обломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай © Фото : соцсети Обломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай

Ранее в китайской соцсети Weibo появились сообщения о том, что с башней произошло столкновение некоего летающего объекта, позже все подобные сообщения были удалены. Официальных сообщений от китайских СМИ не поступало.

В настоящее время заметных повреждений на корпусе башни не наблюдается.