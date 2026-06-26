Полиция Пекина усилила меры безопасности вокруг самой высокой башни города

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти китайской столицы усилили меры безопасности возле башни CITIC.
- В китайской соцсети Weibo появились, а затем были удалены сообщения о столкновении башни с летающим объектом.
ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Власти китайской столицы усилили меры безопасности возле самого высокого здания Пекина - башни CITIC, передает корреспондент РИА Новости, ранее в соцсетях появились неподтвержденные сообщения о столкновении с башней небольшого самолета.
По состоянию на 21.50 (16.50 мск) вокруг башни CITIC усилены меры безопасности, выставлены машины правоохранителей и специальной полиции, сконцентрировано большое количество полицейских работников. Периметр вокруг башни огорожен, полиция запрещает проход в здание.
© Фото : соцсетиОбломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай
© Фото : соцсети
Обломки самолета, который врезался в небоскреб в Пекине, Китай
Ранее в китайской соцсети Weibo появились сообщения о том, что с башней произошло столкновение некоего летающего объекта, позже все подобные сообщения были удалены. Официальных сообщений от китайских СМИ не поступало.
В настоящее время заметных повреждений на корпусе башни не наблюдается.
Башня CITIC является самым высоким зданием Пекина, ее высота превышает 525 метров, башня расположена в центре финансового квартала города.
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