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Хохлова: Владимирской области важно сохранить память о героическом прошлом - РИА Новости, 26.06.2026
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11:59 26.06.2026 (обновлено: 12:00 26.06.2026)
Хохлова: Владимирской области важно сохранить память о героическом прошлом

Ольга Хохлова: Владимирской области важно сохранить память о героическом прошлом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦерковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сохранение памяти о героическом прошлом является особенной темой во Владимирской области, сообщила председатель Законодательного собрания региона Ольга Хохлова.
«
"Сохранение памяти о героическом прошлом — для нас особая тема. Вместе с мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" мы проделали большую работу: восстановили судьбы наших земляков-владимирцев, которые первыми встретили врага в июне 1941 года. Уверена, что впереди у нас большие перспективы — в обмене опытом, в совместных проектах и, конечно, в укреплении дружеских связей между парламентами и жителями наших регионов", — приводит пресс-служба регионального парламента слова Хохловой.
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Документ определяет правовые основы для совместной работы законодателей двух регионов. Стороны намерены обмениваться опытом в законотворческой деятельности, а также реализовывать совместные инициативы в социальной и гуманитарной сферах, включая образование, культуру и сохранение исторической памяти.
Ранее парламент Владимирской области заключил соглашения о сотрудничестве с Могилевским и Витебским областными советами депутатов.
XIII Форум регионов Белоруссии и России проходит 25-26 июня в Минске и Минской области.
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