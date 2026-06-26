Хохлова: Владимирской области важно сохранить память о героическом прошлом

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"Сохранение памяти о героическом прошлом — для нас особая тема. Вместе с мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" мы проделали большую работу: восстановили судьбы наших земляков-владимирцев, которые первыми встретили врага в июне 1941 года. Уверена, что впереди у нас большие перспективы — в обмене опытом, в совместных проектах и, конечно, в укреплении дружеских связей между парламентами и жителями наших регионов", — приводит пресс-служба регионального парламента слова Хохловой.