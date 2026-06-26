Овчинский: программу ко Дню молодежи проведут в "Макете Москвы" на ВДНХ

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Тематическую программу ко Дню молодежи, отмечаемому в субботу, 27 июня, подготовили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Павильон "Макет Москвы" предлагает посетителям не только интересно провести время, но и узнать больше о столице, ее истории и перспективах развития. Интерактивный формат мероприятий помогает вовлечь молодое поколение в изучение города и его архитектурного наследия. Мы рады создавать пространство, где познавательный отдых сочетается с современными технологиями и яркими впечатлениями", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Гостям павильона 27 июня предложат обзорные экскурсии по макету Москвы. Экскурсии, участников которых познакомят с историей города, его знаковыми архитектурными объектами и градостроительными проектами, будут проходить каждые два часа с 12:10 до 18:10, уточнил чиновник. После завершения получасовой экскурсии гости павильона смогут проверить свои знания об истории столицы в интерактивных викторинах.

С 13:00 до 16:00 в павильоне также организуют танцевальную шоу-игру, а с 11:00 до 19:30 посетители каждые полчаса смогут стать свидетелями светотехнического шоу, дополнил министр.