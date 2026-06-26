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Овчинский: программу ко Дню молодежи проведут в "Макете Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 26.06.2026
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10:20 26.06.2026
Овчинский: программу ко Дню молодежи проведут в "Макете Москвы" на ВДНХ

Овчинский: День молодежи 27 июня отпразднуют в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Тематическую программу ко Дню молодежи, отмечаемому в субботу, 27 июня, подготовили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Павильон "Макет Москвы" предлагает посетителям не только интересно провести время, но и узнать больше о столице, ее истории и перспективах развития. Интерактивный формат мероприятий помогает вовлечь молодое поколение в изучение города и его архитектурного наследия. Мы рады создавать пространство, где познавательный отдых сочетается с современными технологиями и яркими впечатлениями", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Гостям павильона 27 июня предложат обзорные экскурсии по макету Москвы. Экскурсии, участников которых познакомят с историей города, его знаковыми архитектурными объектами и градостроительными проектами, будут проходить каждые два часа с 12:10 до 18:10, уточнил чиновник. После завершения получасовой экскурсии гости павильона смогут проверить свои знания об истории столицы в интерактивных викторинах.
С 13:00 до 16:00 в павильоне также организуют танцевальную шоу-игру, а с 11:00 до 19:30 посетители каждые полчаса смогут стать свидетелями светотехнического шоу, дополнил министр.
Как ранее рассказывали в департаменте градостроительной политики, в столице в 2025 году ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья для участников программы реновации, что сделало Московский фонд реновации лидером по вводу среди российских девелоперских компаний. Речь идет о сдаче 119 многоэтажных домов на более чем 35 тысяч квартир.
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