Тюменская область готовится к новому отопительному сезону

ТЮМЕНЬ, 26 июн – РИА Новости. В Тюменской области началась подготовка к предстоящему отопительному сезону, план работ составлен с учетом опыта прошлых лет, сообщил глава региона Александр Моор.

"Планируем отремонтировать 35 котельных, более 15 километров тепловых, почти 31 километр водопроводных, около семи километров канализационных и порядка 530 километров электрических сетей. При составлении плана по подготовке к отопительному сезону учли проблемы, с которыми мы сталкивались в прошлые годы. Эта практика себя зарекомендовала", – сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".