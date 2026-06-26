Тюменская область готовится к новому отопительному сезону

ТЮМЕНЬ, 26 июн – РИА Новости. В Тюменской области началась подготовка к предстоящему отопительному сезону, план работ составлен с учетом опыта прошлых лет, сообщил глава региона Александр Моор.
"Планируем отремонтировать 35 котельных, более 15 километров тепловых, почти 31 километр водопроводных, около семи километров канализационных и порядка 530 километров электрических сетей. При составлении плана по подготовке к отопительному сезону учли проблемы, с которыми мы сталкивались в прошлые годы. Эта практика себя зарекомендовала", – сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Рассказывая об эффективности такого подхода, губернатор сообщил, что с учетом опыта прошлых лет в минувшем отопительном периоде, несмотря на холодную и снежную зиму, количество инцидентов на коммунальных сетях снизилось на пять процентов по сравнению с предыдущим периодом. "Это результат нашей работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Держу подготовку объектов энергетики и ЖКХ к отопительному периоду на контроле", - подчеркнул Александр Моор.