Рой морских подводных дронов может уничтожить авианосец, рассказал эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК «Рубин» и другими предприятиями корпорации активно работает над разработкой технологии управления и применения роя морских подводных дронов для уничтожения авианосных групп противника.

По словам заместителя гендиректора КБ «Рубин» Андрея Баранова, скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, сможет прорвать любую оборону авианосца противника.

В отличие от крупных автономных аппаратов монодействия типа «Клавесин» и «Суррогат», в разработке используется подход с максимально миниатюрными дронами, количество которых в одном рое может варьироваться от 10 до 100.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК "Рубин" и другими предприятиями корпорации ведут активную работу по разработке технологии управления и применения роя морских подводных дронов для уничтожения, в частности, авианосных групп противника, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора КБ "Рубин" Андрей Баранов по итогам военно-морского салона "Флот-2026".

"Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой", - сказал Баранов.

По его словам, эта работа является одним из самых актуальных направлений инженерной мысли.

"Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника", - добавил он.

Конструкторы ОСК очень напряженно работают в этом направлении, потому что "это тот самый тренд, который надо оседлать как можно быстрее - за ним будущее", подчеркнул замгендиректора.

Он напомнил, что ранее представленные ОСК и "Рубином" морские подводные беспилотники типа "Клавесин" и "Суррогат" - это достаточно крупные автономные аппараты монодействия. "Как малая подводная лодка, только без людей", - пояснил Баранов.

"Что же касается роя, это совсем другой подход: речь идет о максимально миниатюрных дронах, но их очень много, - от 10 до 100 в одном рое в зависимости от цели и от возможности их связать одним управлением", - заявил заместитель гендиректора.