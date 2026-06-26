Рейтинг@Mail.ru
Рой морских подводных дронов может уничтожить авианосец, рассказал эксперт - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 26.06.2026
Рой морских подводных дронов может уничтожить авианосец, рассказал эксперт

ОСК и "Рубин" разрабатывают технологию уничтожения авианосных групп противника

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский подводный беспилотник "Витязь-Д"
Российский подводный беспилотник Витязь-Д - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский подводный беспилотник "Витязь-Д" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК «Рубин» и другими предприятиями корпорации активно работает над разработкой технологии управления и применения роя морских подводных дронов для уничтожения авианосных групп противника.
  • По словам заместителя гендиректора КБ «Рубин» Андрея Баранова, скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, сможет прорвать любую оборону авианосца противника.
  • В отличие от крупных автономных аппаратов монодействия типа «Клавесин» и «Суррогат», в разработке используется подход с максимально миниатюрными дронами, количество которых в одном рое может варьироваться от 10 до 100.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК "Рубин" и другими предприятиями корпорации ведут активную работу по разработке технологии управления и применения роя морских подводных дронов для уничтожения, в частности, авианосных групп противника, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора КБ "Рубин" Андрей Баранов по итогам военно-морского салона "Флот-2026".
"Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой", - сказал Баранов.
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства Зубр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
28 января, 08:03
По его словам, эта работа является одним из самых актуальных направлений инженерной мысли.
"Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника", - добавил он.
Конструкторы ОСК очень напряженно работают в этом направлении, потому что "это тот самый тренд, который надо оседлать как можно быстрее - за ним будущее", подчеркнул замгендиректора.
Он напомнил, что ранее представленные ОСК и "Рубином" морские подводные беспилотники типа "Клавесин" и "Суррогат" - это достаточно крупные автономные аппараты монодействия. "Как малая подводная лодка, только без людей", - пояснил Баранов.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Разработчики показали новый тяжелый дальний оптоволоконный FPV-дрон
5 февраля, 03:15
"Что же касается роя, это совсем другой подход: речь идет о максимально миниатюрных дронах, но их очень много, - от 10 до 100 в одном рое в зависимости от цели и от возможности их связать одним управлением", - заявил заместитель гендиректора.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в январе 2026 года по развитию автономных систем заявил, что для развития автономных систем во всех средах России необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта, прежде всего его стремительно развивающегося генеративного направления.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Ростех" представил критические компоненты для российских беспилотников
24 июня, 10:19
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала