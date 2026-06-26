Рейтинг Навроцкого вырос после лишения Зеленского ордена, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Рейтинг доверия президенту Польши Каролю Навроцкому вырос до 54,8%, что является рекордным показателем среди всех польских политиков.

Навроцкий побил исторический рекорд на 0,4%, который ранее принадлежал бывшему спикеру Сейма Симону Холовне.

Опрос проводился с 19 по 21 июня 2026 года на выборке из 1,1 тысячи взрослых жителей Польши.

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого вырос до исторического рекорда после лишения Владимира Зеленского польской награды из-за героизации нацистов, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

В соответствии с данными исследования, рейтинг доверия Навроцкому составляет 54,8% и является рекордным среди всех польских политиков.

При этом на вопрос, "доверяете ли вы" президенту Польши , вариант "определенно доверяю" выбрали 23,8% респондентов, в "скорее доверяю" - 31%.

Таким образом рейтинг Навроцкого повысился на 8,4% по сравнению с опросом, проведенным месяц назад.

Тем не менее президенту Польши не доверяют 39,3% опрошенных. Вариант ответа "определенно не доверяю" выбрали 30,5% респондентов, а "вряд ли доверяю" - 8,8%.

Навроцкий стал рекордсменом в рейтинге доверия политикам. Его результат означает, что он побил на 0,4% исторический рекорд, который ранее принадлежал бывшему спикеру Сейма Симону Холовне, которому на пике популярности в январе 2024 года доверяли 54,4% опрошенных.

Второе место – как и месяц назад - занимает вице-премьер, глава МИД Польши Радослав Сикорский, которому доверяет 42,6% жителей Польши.

Премьер-министру Дональду Туску доверяют 38,1%.

Среди оппозиционных политиков лучший результат, заняв пятое место, показал бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, о доверии которому заявили 35,3% респондентов.

Опрос был проведен с 19 по 21 июня 2026 года на выборке из 1,1 тысячи взрослых жителей Польши. Данные о погрешности не приводятся.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.