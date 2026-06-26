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Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 26.06.2026
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11:31 26.06.2026
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяют 69% россиян, 71% положительно оценивают его работу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 71% россиян оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту положительно, и 69% доверяют ему.
  • 44% опрошенных считают, что правительство России работает скорее хорошо, а работу Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан.
  • Более трети (35%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство (71%) россиян оценивают положительно работу президента России Владимира Путина на своем посту, 69% респондентов заявили, что доверяют главе государства, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Согласно результатам, семь из десяти (71%) граждан РФ считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента РФ, 15% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 69% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 18% респондентов.
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Большинство (44%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 34% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 15% респондентов не одобряют его работу.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более трети (35%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 7% - за партию "Новые люди", 3% -за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 июня среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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