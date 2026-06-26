Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный в мире вид рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рак кожи — самое распространенное онкологическое заболевание в мире.
- Среди распространенных видов рака также названы рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин и колоректальный рак.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи", - сказал Каприн.
Кроме того, по словам онколога, у женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин - рак предстательной железы.
"При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности", - заключил Каприн.
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