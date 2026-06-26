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Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный в мире вид рака - РИА Новости, 26.06.2026
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03:39 26.06.2026 (обновлено: 03:50 26.06.2026)
Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный в мире вид рака

Каприн назвал рак кожи самым распространенным онкологическим заболеванием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рак кожи — самое распространенное онкологическое заболевание в мире.
  • Среди распространенных видов рака также названы рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин и колоректальный рак.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи", - сказал Каприн.
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Кроме того, по словам онколога, у женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин - рак предстательной железы.
"При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности", - заключил Каприн.​
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