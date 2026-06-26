Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный в мире вид рака

Кроме того, по словам онколога, у женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин - рак предстательной железы.

"При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности", - заключил Каприн.​