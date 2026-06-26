Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская полиция открыла уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными после инцидента с собакой в Одессе.
- Собака была травмирована в ходе конфликта с военнослужащими военкомата, ее уже вернули хозяйке.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинская полиция открыла уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными после "мобилизации" собаки в Одессе, сообщило местное областное управление полиции.
В четверг украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в Одессе похитили собаку, после неудачной попытки мобилизации гулявшего с ней мужчины. Позднее животное нашли на улице с травмированной лапой.
"Одесские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой во время конфликта граждан с военнослужащими военкомата", - говорится в материале на сайте управления.
Как уточняется в публикации, собаку уже вернули хозяйке. У животного диагностировали разрыв связок. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к инциденту.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.