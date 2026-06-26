В Одессе возбудили дело после "мобилизации" собаки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская полиция открыла уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными после инцидента с собакой в Одессе.

Собака была травмирована в ходе конфликта с военнослужащими военкомата, ее уже вернули хозяйке.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинская полиция открыла уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными после "мобилизации" собаки в Одессе, сообщило местное областное управление полиции.

В четверг украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в Одессе похитили собаку, после неудачной попытки мобилизации гулявшего с ней мужчины. Позднее животное нашли на улице с травмированной лапой.

"Одесские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой во время конфликта граждан с военнослужащими военкомата", - говорится в материале на сайте управления.

Как уточняется в публикации, собаку уже вернули хозяйке. У животного диагностировали разрыв связок. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к инциденту.