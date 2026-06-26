МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники ТЦК, которые похитили и покалечили собаку в Одессе после того, как не смогли мобилизовать ее хозяина, заслуживают строжайшего наказания, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.