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"Чистые ублюдки". Произошедшее в Одессе ужаснуло депутата Рады - РИА Новости, 26.06.2026
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15:04 26.06.2026
"Чистые ублюдки". Произошедшее в Одессе ужаснуло депутата Рады

Дмитрук осудил инцидент с сотрудниками ТЦК, покалечившими собаку в Одессе

© Кадр видео из соцсетейСотрудник ТЦК уводит собаку
Сотрудник ТЦК уводит собаку - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудник ТЦК уводит собаку
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники ТЦК, похитившие и покалечившие собаку в Одессе, заслуживают строжайшего наказания.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники ТЦК, которые похитили и покалечили собаку в Одессе после того, как не смогли мобилизовать ее хозяина, заслуживают строжайшего наказания, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Свиньи Зеленского лишены всякого разума, чести, достоинства, нравственности. Чистые ублюдки <…>", — написал он в Telegram-канале.
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По словам Дмитрука, для таких людей не существует нормы закона, поэтому они "должны быть только казнены".
В четверг издание "Страна.ua" сообщило, что сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину и в отместку забрали и покалечили его собаку. По данным украинских журналистов, позже похищенную собаку нашли на улице со сломанной лапой. На видео, публикуемом СМИ, сотрудник военкомата тащит в микроавтобус пса породы джек-рассел-терьер. Такой же породы был распиаренный в украинских СМИ "пес-талисман" ВСУ Патрон.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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