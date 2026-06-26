В городах-миллионниках цены на новостройки снижаются второй месяц подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в мае снизилась на 0,4 %.
- В апреле динамика снижения стоимости квадратного метра была примерно такой же, а в марте цены незначительно росли — на 1,5 % по отношению к февралю.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Стоимость квадратного метра в новостройках в российских городах-миллионниках снизилась в мае, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на подсчет компании "Циан" по итогам закрытых сделок.
"Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в мае снизилась относительно предыдущего месяца на 0,4%, до 194 600 рублей", - пишет издание.
При этом в апреле, по данным главного аналитика компании, месячная динамика была примерно такой же. В марте же цены на квартиры, по данным "Циана", на которые ссылаются "Ведомости", незначительно росли - на 1,5% по отношению к февралю.