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В городах-миллионниках цены на новостройки снижаются второй месяц подряд - РИА Новости, 26.06.2026
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10:17 26.06.2026
В городах-миллионниках цены на новостройки снижаются второй месяц подряд

Ведомости: стоимость "квадрата" в новостройках снизилась в мае на 0,4%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНовостройки в Москве
Новостройки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в мае снизилась на 0,4 %.
  • В апреле динамика снижения стоимости квадратного метра была примерно такой же, а в марте цены незначительно росли — на 1,5 % по отношению к февралю.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Стоимость квадратного метра в новостройках в российских городах-миллионниках снизилась в мае, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на подсчет компании "Циан" по итогам закрытых сделок.
"Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в мае снизилась относительно предыдущего месяца на 0,4%, до 194 600 рублей", - пишет издание.
При этом в апреле, по данным главного аналитика компании, месячная динамика была примерно такой же. В марте же цены на квартиры, по данным "Циана", на которые ссылаются "Ведомости", незначительно росли - на 1,5% по отношению к февралю.
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