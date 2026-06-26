Новак поручил разработать алгоритм обеспечения АПК топливом

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"Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами", - говорится в сообщении на сайте правительства.