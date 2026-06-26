Новак поручил разработать алгоритм обеспечения АПК топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак поручил выработать алгоритм взаимодействия для обеспечения топливом агропромышленного комплекса.
- Алгоритм должен обеспечить оперативное снабжение сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил властям и компаниям выработать алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения топливом агропромышленного комплекса (АПК), сообщило правительство РФ.
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"Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Как отметили в правительстве, особое внимание на совещании у Новака было уделено потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочной.
"Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев необходимыми ресурсами в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество проведения полевых работ", - уточняется в сообщении.