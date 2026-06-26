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Новак поручил проработать меры поддержки топливного рынка - РИА Новости, 26.06.2026
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20:27 26.06.2026 (обновлено: 22:09 26.06.2026)
Новак поручил проработать меры поддержки топливного рынка

Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБензовоз на МКАДе в Москве
Бензовоз на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бензовоз на МКАДе в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка.
  • Меры направлены на сохранение стабильности рынка и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер в пятницу провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке.
«
"Также необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей", - говорится в сообщении.
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В России действует ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.
Госдума в среду приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России топливом. Документ предусматривает стимулы для поставок в Россию бензина из-за рубежа за счет увеличения выплат по демпферу, возможность начислять компаниям демпфер при производстве высокооктанового бензина путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами, а также продление сроков модернизации на НПЗ.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакТопливоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФ
 
 
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