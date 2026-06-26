Новак поручил проработать меры поддержки топливного рынка

А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.

Госдума в среду приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России топливом. Документ предусматривает стимулы для поставок в Россию бензина из-за рубежа за счет увеличения выплат по демпферу, возможность начислять компаниям демпфер при производстве высокооктанового бензина путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами, а также продление сроков модернизации на НПЗ.