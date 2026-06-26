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В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью - РИА Новости, 26.06.2026
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03:53 26.06.2026
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью

Россияне с 1 июля начнут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года в России появится возможность оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации.
  • Биометрическая идентификация будет использовать изображение лица и запись голоса, дополняя усиленную квалифицированную электронную подпись как дополнительный уровень проверки личности.
  • Биометрия не заменит традиционные способы оформления сделок, такие как МФЦ и нотариальное сопровождение, а станет дополнительной возможностью.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации, в том числе используя изображение лица и запись голоса, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью - с использованием биометрической идентификации. В данном случае речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса", - сказал Якубовский.
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То есть при дистанционной сделке, по его словам, система должна будет сверить человека с заранее зарегистрированными биометрическими данными и подтвердить, что документы подписывает именно та сторона договора, которая указана в сделке.
Парламентарий подчеркнул, что биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности. При этом он уточнил, что данный механизм должен охватывать не одного участника, а стороны договора, иначе сама идея дополнительной защиты теряет смысл, поскольку государству важно убедиться, что волю на отчуждение или приобретение недвижимости выражают реальные участники сделки.
Якубовский назвал данное изменение правильным и своевременным, указав, что рынок недвижимости становится все более цифровым. По его словам, задача государства состоит в том, чтобы сделать такие сервисы не только удобными, но и безопасными.
"Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи", - отметил он.
Депутат добавил, что биометрия - это не обязанность, а дополнительная возможность, при которой сохраняются все обычные формы - МФЦ, нотариальное сопровождение и другие привычные способы оформления сделок.
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