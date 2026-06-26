Биолог назвал личный топ редких растений

Краткий пересказ от РИА ИИ Известный российский биолог Антон Попович поделился своим топ-5 редких растений.

На первое место он поставил древовидные можжевельники, которые находятся под угрозой исчезновения из-за нового вредителя — кипарисовой радужной златки.

В топ также вошли фисташка атлантическая, орхидеи, копеечник бледный и катран (дикая капуста) и др.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Известный российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович, открывший льнянку маркотхскую (Linaria markotchensis), поделился с юнкорами ВДЦ "Орленок" личным топом редких растений.

На первое место он поставил древовидные можжевельники, которые, по его словам, в настоящий момент находятся под угрозой исчезновения из-за появления нового вредителя.

"У нас вымирает можжевельник, так как появился новый жук – кипарисовая радужная златка, личинка которой повреждает проводящую систему в стволах; в результате деревья просто усыхают", — сообщил он юнкорам.

"Так как меняется климат и плохо работает карантин при перевозке декоративных растений, появляются новые вредители. Такие чужеродные виды, проникающие в природные экосистемы, называются инвазионными видами. Они несут серьезную угрозу местным биологическим видам", — рассказал Попович.

© Фото : ВДЦ "Орленок" Российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович © Фото : ВДЦ "Орленок" Российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович

При этом биолог добавил, что можжевельники и без этого крайне уязвимы из-за лесных пожаров, после которых они долго и сложно восстанавливаются.

На втором месте оказалась фисташка атлантическая (Pistacia atlantica).

"Родной для меня вид. Растет в России, хотя является представителем Средиземноморья. Этот вид отнюдь не характерен для нашей флоры, но ареал обитания доходит до южного форпоста — Черноморского побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма", — подчеркнул он, добавив, что фисташка атлантическая занесена в Красную книгу России.

На третьей строчке — орхидеи.

"Это отдельная любовь. Настоящие аристократы среди растений", — отметил он. По словам биолога, разнообразие орхидей на планете чрезвычайно велико: на сегодняшний день науке известно не менее 28 тысяч видов, и каждый год ученые открывают новые виды. "Не так давно мы выявили новый для науки вид — дремлик черноморский (Epipactis euxina)", — напомнил Попович.

Четвертую строчку личного рейтинга биолога занимает копеечник бледный из семейства бобовых.

"Это удивительное декоративное растение распространено только в Крыму и немного в Краснодарском крае. На этом растении развивается редчайшая бабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus)", — рассказал ученый юнкорам, обратив внимание на то, что в этой ситуации, сохраняя один редкий вид, мы параллельно сохраняем другой.

© Shutterstock/FOTODOM / Kenan TALAS Бабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus) © Shutterstock/FOTODOM / Kenan TALAS Бабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus)

Пятое место досталось дикой капусте, которая называется катран.

"Это гибрид: два близких вида скрещиваются, давая гибридную популяцию", — отметил он, добавив, что в науке такой таксон называется нотовидом.