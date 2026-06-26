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Биолог назвал личный топ редких растений - РИА Новости, 26.06.2026
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Наука
 
09:00 26.06.2026 (обновлено: 09:06 26.06.2026)
Биолог назвал личный топ редких растений

Российский биолог объяснил свою любовь к некоторым растениям

© Shutterstock/FOTODOM / Lubov VisФисташка атлантическая (Pistacia atlantica)
Фисташка атлантическая (Pistacia atlantica) - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Lubov Vis
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известный российский биолог Антон Попович поделился своим топ-5 редких растений.
  • На первое место он поставил древовидные можжевельники, которые находятся под угрозой исчезновения из-за нового вредителя — кипарисовой радужной златки.
  • В топ также вошли фисташка атлантическая, орхидеи, копеечник бледный и катран (дикая капуста) и др.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Известный российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович, открывший льнянку маркотхскую (Linaria markotchensis), поделился с юнкорами ВДЦ "Орленок" личным топом редких растений.
На первое место он поставил древовидные можжевельники, которые, по его словам, в настоящий момент находятся под угрозой исчезновения из-за появления нового вредителя.
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"У нас вымирает можжевельник, так как появился новый жук – кипарисовая радужная златка, личинка которой повреждает проводящую систему в стволах; в результате деревья просто усыхают", — сообщил он юнкорам.
"Так как меняется климат и плохо работает карантин при перевозке декоративных растений, появляются новые вредители. Такие чужеродные виды, проникающие в природные экосистемы, называются инвазионными видами. Они несут серьезную угрозу местным биологическим видам", — рассказал Попович.
© Фото : ВДЦ "Орленок"Российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович
Российский биолог, заместитель директора по научной работе Дирекции природных парков Антон Попович - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : ВДЦ "Орленок"
Российский биолог, заместитель директора по научной работе "Дирекции природных парков" Антон Попович
При этом биолог добавил, что можжевельники и без этого крайне уязвимы из-за лесных пожаров, после которых они долго и сложно восстанавливаются.
На втором месте оказалась фисташка атлантическая (Pistacia atlantica).
"Родной для меня вид. Растет в России, хотя является представителем Средиземноморья. Этот вид отнюдь не характерен для нашей флоры, но ареал обитания доходит до южного форпоста — Черноморского побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма", — подчеркнул он, добавив, что фисташка атлантическая занесена в Красную книгу России.
На третьей строчке — орхидеи.
© Фото : Александр ФатерыгаДремлик черноморский
Дремлик черноморский
Дремлик черноморский
© Фото : Александр Фатерыга
1 из 4
© Фото : РГО/Антон Попович Льнянка маркотхская (Linaria markotchensis)
Льнянка маркотхская (Linaria markotchensis)
Льнянка маркотхская (Linaria markotchensis)
© Фото : РГО/Антон Попович
2 из 4
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Куст можжевельника

Куст можжевельника

Куст можжевельника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
3 из 4
© Фото : Александр ФатерыгаКатран Чаленко
Катран Чаленко
Катран Чаленко
© Фото : Александр Фатерыга
4 из 4
Дремлик черноморский
© Фото : Александр Фатерыга
1 из 4
Льнянка маркотхская (Linaria markotchensis)
© Фото : РГО/Антон Попович
2 из 4

Куст можжевельника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
3 из 4
Катран Чаленко
© Фото : Александр Фатерыга
4 из 4
"Это отдельная любовь. Настоящие аристократы среди растений", — отметил он. По словам биолога, разнообразие орхидей на планете чрезвычайно велико: на сегодняшний день науке известно не менее 28 тысяч видов, и каждый год ученые открывают новые виды. "Не так давно мы выявили новый для науки вид — дремлик черноморский (Epipactis euxina)", — напомнил Попович.
Четвертую строчку личного рейтинга биолога занимает копеечник бледный из семейства бобовых.
"Это удивительное декоративное растение распространено только в Крыму и немного в Краснодарском крае. На этом растении развивается редчайшая бабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus)", — рассказал ученый юнкорам, обратив внимание на то, что в этой ситуации, сохраняя один редкий вид, мы параллельно сохраняем другой.
© Shutterstock/FOTODOM / Kenan TALASБабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus)
Бабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus) - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Kenan TALAS
Бабочка Томарес каллимах (Tomares callimachus)
Пятое место досталось дикой капусте, которая называется катран.
"Это гибрид: два близких вида скрещиваются, давая гибридную популяцию", — отметил он, добавив, что в науке такой таксон называется нотовидом.
Сам Попович открыл один из таких нотовидов — Катран Чаленко (семейство крестоцветных). По его словам, название гибриду он дал в честь своего учителя биологии — Людмилы Чаленко, заслуженного учителя Кубани.
 
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