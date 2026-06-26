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Число людей старше 60 лет вырастет в мире к 2030 г на 34% – эксперт - РИА Новости, 26.06.2026
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14:44 26.06.2026

Число людей старше 60 лет вырастет в мире к 2030 г на 34% – эксперт

© РИА Новости / Михаил БогачевГлавный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко
Главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Богачев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Количество людей старшее 60 лет вырастет в мире к 2030 году на 34%, в России их число составит примерно 35 миллионов человек, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко.
Онлайн-заседание Научного совета РАН "Науки о жизни", посвященное лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательной системы, прошло в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"К концу десятилетия, где-то в 2030 году, численность населения 60 лет и старше в мире вырастет на 34%. В России, языком цифр, это примерно 35 миллионов человек", - сказал эксперт.
Он добавил, что в 2025 году средняя продолжительность жизни составила в России 73,4 года, а доля жителей 60 лет и старше - 24,3%.
 
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