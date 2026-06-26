Число людей старше 60 лет вырастет в мире к 2030 г на 34% – эксперт

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Количество людей старшее 60 лет вырастет в мире к 2030 году на 34%, в России их число составит примерно 35 миллионов человек, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко.

Онлайн-заседание Научного совета РАН "Науки о жизни", посвященное лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательной системы, прошло в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"К концу десятилетия, где-то в 2030 году, численность населения 60 лет и старше в мире вырастет на 34%. В России, языком цифр, это примерно 35 миллионов человек", - сказал эксперт.