В Москве задержали пенсионера, насмотревшегося сериалов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве пенсионер нарушил пропускной режим культурного центра и заявил, что у него есть "опасное устройство".
- Угроза оказалась ложной.
- Задержанный объяснил свои действия намерением проверить бдительность охраны.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пенсионера, который, насмотревшись сериалов, решил проверить бдительность охраны: мужчина нарушал пропускной режим культурного центра в Москве и говорил, что у него есть "опасное устройство", сообщили в столичном главке ведомства.
По данным ведомства, инцидент произошел в Северо-Западном административном округе столицы.
"Мужчина неоднократно нарушал пропускной режим культурного центра и требовал вызвать руководителя. После этого он сообщил, что у него при себе имеется опасное устройство, которое он намерен привести в действие. Оперативно 65-летний москвич был задержан", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Правоохранители отметили, что из центра были оперативно эвакуированы более 300 человек. Информация об угрозе безопасности посетителей и персонала Культурного центра оказалась заведомо ложной, при досмотре у мужчины опасных веществ и устройств обнаружено не было.
"Задержанный объяснил свои действия намерением проверить бдительность охраны и работы пропускного режима объекта, а также утверждал, что знает методы работы правоохранительных органов благодаря просмотру сериалов", - добавили в ведомстве.
Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.