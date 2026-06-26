В Москве задержали пенсионера, насмотревшегося сериалов

Пенсионер, задержанный Росгвардией за нарушение пропускного режима в культурном центре в Москве

Пенсионер, задержанный Росгвардией за нарушение пропускного режима в культурном центре в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве пенсионер нарушил пропускной режим культурного центра и заявил, что у него есть "опасное устройство".

Угроза оказалась ложной.

Задержанный объяснил свои действия намерением проверить бдительность охраны.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пенсионера, который, насмотревшись сериалов, решил проверить бдительность охраны: мужчина нарушал пропускной режим культурного центра в Москве и говорил, что у него есть "опасное устройство", сообщили в столичном главке ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел в Северо-Западном административном округе столицы.

"Мужчина неоднократно нарушал пропускной режим культурного центра и требовал вызвать руководителя. После этого он сообщил, что у него при себе имеется опасное устройство, которое он намерен привести в действие. Оперативно 65-летний москвич был задержан", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.

Правоохранители отметили, что из центра были оперативно эвакуированы более 300 человек. Информация об угрозе безопасности посетителей и персонала Культурного центра оказалась заведомо ложной, при досмотре у мужчины опасных веществ и устройств обнаружено не было.

"Задержанный объяснил свои действия намерением проверить бдительность охраны и работы пропускного режима объекта, а также утверждал, что знает методы работы правоохранительных органов благодаря просмотру сериалов", - добавили в ведомстве.