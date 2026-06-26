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В Москве задержали пенсионера, насмотревшегося сериалов - РИА Новости, 26.06.2026
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17:49 26.06.2026 (обновлено: 17:53 26.06.2026)
В Москве задержали пенсионера, насмотревшегося сериалов

В Москве задержали пенсионера с якобы опасным устройством

© Росгвардия. Москва/TelegramПенсионер, задержанный Росгвардией за нарушение пропускного режима в культурном центре в Москве
Пенсионер, задержанный Росгвардией за нарушение пропускного режима в культурном центре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Росгвардия. Москва/Telegram
Пенсионер, задержанный Росгвардией за нарушение пропускного режима в культурном центре в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве пенсионер нарушил пропускной режим культурного центра и заявил, что у него есть "опасное устройство".
  • Угроза оказалась ложной.
  • Задержанный объяснил свои действия намерением проверить бдительность охраны.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пенсионера, который, насмотревшись сериалов, решил проверить бдительность охраны: мужчина нарушал пропускной режим культурного центра в Москве и говорил, что у него есть "опасное устройство", сообщили в столичном главке ведомства.
По данным ведомства, инцидент произошел в Северо-Западном административном округе столицы.
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"Мужчина неоднократно нарушал пропускной режим культурного центра и требовал вызвать руководителя. После этого он сообщил, что у него при себе имеется опасное устройство, которое он намерен привести в действие. Оперативно 65-летний москвич был задержан", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Правоохранители отметили, что из центра были оперативно эвакуированы более 300 человек. Информация об угрозе безопасности посетителей и персонала Культурного центра оказалась заведомо ложной, при досмотре у мужчины опасных веществ и устройств обнаружено не было.
"Задержанный объяснил свои действия намерением проверить бдительность охраны и работы пропускного режима объекта, а также утверждал, что знает методы работы правоохранительных органов благодаря просмотру сериалов", - добавили в ведомстве.
Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
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