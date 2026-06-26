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Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла в Москву - РИА Новости, 26.06.2026
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13:34 26.06.2026
Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла в Москву

Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла в Госдуму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла с визитом в Москву.
  • В Москве 26–27 июня проходит международный конгресс «Миру нужен отец», посвященный защите традиционных ценностей и укреплению института семьи, в котором участвуют политики, общественные деятели и представители духовенства из Европы, Азии и Америки.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла с визитом в Москву, заявила в пятницу депутат Европарламента и лидер оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ.
Международный конгресс "Миру нужен отец", посвященный защите традиционных ценностей и укреплению института семьи, проходит в российской столице 26–27 июня. В мероприятии принимают участие политики, общественные деятели и представители духовенства из стран Европы, Азии и Америки.
"Наконец-то, спустя десятилетия делегация из Румынии прибыла в Государственную думу. Я нахожусь здесь с депутатами парламента Румынии, наша делегация состоит из четырех человек", - рассказала Шошоакэ в ходе выступления на конгрессе, проходящем в Госдуме.
Она добавила, что путь в Москву занял у румынских парламентариев около 40 часов.
Шошоакэ - румынский политик, юрист и лидер партии S.O.S. Румыния, известная своей критикой политики Европейского союза и призывами к нормализации отношений с Российской Федерацией. В 2024 году она была избрана депутатом Европейского парламента.
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