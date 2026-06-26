Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла с визитом в Москву.

В Москве 26–27 июня проходит международный конгресс «Миру нужен отец», посвященный защите традиционных ценностей и укреплению института семьи, в котором участвуют политики, общественные деятели и представители духовенства из Европы, Азии и Америки.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла с визитом в Москву, заявила в пятницу депутат Европарламента и лидер оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ.

Международный конгресс "Миру нужен отец", посвященный защите традиционных ценностей и укреплению института семьи, проходит в российской столице 26–27 июня. В мероприятии принимают участие политики, общественные деятели и представители духовенства из стран Европы Азии и Америки.

"Наконец-то, спустя десятилетия делегация из Румынии прибыла в Государственную думу. Я нахожусь здесь с депутатами парламента Румынии, наша делегация состоит из четырех человек", - рассказала Шошоакэ в ходе выступления на конгрессе, проходящем в Госдуме.

Она добавила, что путь в Москву занял у румынских парламентариев около 40 часов.