Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла с визитом в Москву.
- В Москве 26–27 июня проходит международный конгресс «Миру нужен отец», посвященный защите традиционных ценностей и укреплению института семьи, в котором участвуют политики, общественные деятели и представители духовенства из Европы, Азии и Америки.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла с визитом в Москву, заявила в пятницу депутат Европарламента и лидер оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ.
"Наконец-то, спустя десятилетия делегация из Румынии прибыла в Государственную думу. Я нахожусь здесь с депутатами парламента Румынии, наша делегация состоит из четырех человек", - рассказала Шошоакэ в ходе выступления на конгрессе, проходящем в Госдуме.
Она добавила, что путь в Москву занял у румынских парламентариев около 40 часов.
Шошоакэ - румынский политик, юрист и лидер партии S.O.S. Румыния, известная своей критикой политики Европейского союза и призывами к нормализации отношений с Российской Федерацией. В 2024 году она была избрана депутатом Европейского парламента.