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В Таганском районе Москвы заменят асфальт на 13 улицах - РИА Новости, 26.06.2026
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11:11 26.06.2026
В Таганском районе Москвы заменят асфальт на 13 улицах

Асфальт обновят на 13 улицах в Таганском районе Москвы

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене асфальта на 13 улицах в Таганском районе в Москве.
  • Работы на 10 улицах уже завершены, в настоящее время ремонт идет на улице Таганская, в Большом Дровяном и Пестовском переулках.
  • Ремонт дорог проводится в несколько этапов и преимущественно в ночное время, используются современные технологии и асфальтобетонные смеси.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене асфальта на 13 улицах в Таганском районе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В этом году отремонтируем 13 улиц в Таганском районе, работы на 10 из них уже завершены, в частности, они прошли на улицах Большие Каменщики, Новорогожской, Международной, Высоцкого, Школьной и Нижней Радищевской, в Большом и Малом Факельном, Большом Рогожском переулках и Новоспасском проезде. В настоящий момент работы ведутся на улице Таганская, в Большом Дровяном и Пестовском переулках", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия, так ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по ремонту дорожного покрытия проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Так, для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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