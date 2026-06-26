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Синоптик рассказала, когда 30-градусная жара вернется в Москву - РИА Новости, 26.06.2026
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02:18 26.06.2026 (обновлено: 10:41 26.06.2026)
Синоптик рассказала, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов в первой пятидневке июля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушки загорают в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
Девушки загорают в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушки загорают в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздух в Москве может прогреться до плюс 28–30 градусов в первой пятидневке июля.
  • По словам синоптика Татьяны Поздняковой, температура воздуха в Москве не поднимется выше плюс 30 градусов до конца июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздух в Москве может прогреться до плюс 28-30 градусов в первой пятидневке июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик 18 июня рассказала РИА Новости, что температура воздуха в Москве не поднимется выше плюс 30 градусов до конца июня.
"В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до плюс 28 - плюс 30 градусов", - рассказала Позднякова.
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