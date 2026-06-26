© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике Москва выставила на аукцион коммерческое помещение в Северном Медведкове

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коммерческое помещение свободного назначения в районе Северное Медведково выставлено на открытые торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

Нежилое помещение расположено по адресу: проезд Шокальского, дом 29, корпус 5 и имеет три отдельных входа.

"На городские торги выставлено помещение свободного назначения площадью 388,5 квадратного метра в проезде Шокальского. Оно находится на первом этаже многоквартирного дома, что является важным преимуществом для размещения бизнеса в сферах общественного питания, торговли, услуг или образования. Расположение объекта в сложившемся жилом квартале Северного Медведкова может обеспечить стабильный клиентский трафик и потребительский спрос. Помещение подходит для реализации различных бизнес-проектов и использования его части одним или несколькими арендаторами. Заявочная кампания завершится 9 июля, а открытый аукцион запланирован на 21 июля", — привели в пресс-службе ДКП слова Пуртова.

Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества. Торги пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.