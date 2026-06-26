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Москва выставила на аукцион коммерческое помещение в Северном Медведкове - РИА Новости, 26.06.2026
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07:20 26.06.2026
Москва выставила на аукцион коммерческое помещение в Северном Медведкове

На торги выставлено крупное помещение для бизнеса в Северном Медведкове

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеМосква выставила на аукцион коммерческое помещение в Северном Медведкове
Москва выставила на аукцион коммерческое помещение в Северном Медведкове - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Москва выставила на аукцион коммерческое помещение в Северном Медведкове
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коммерческое помещение свободного назначения в районе Северное Медведково выставлено на открытые торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
Нежилое помещение расположено по адресу: проезд Шокальского, дом 29, корпус 5 и имеет три отдельных входа.
"На городские торги выставлено помещение свободного назначения площадью 388,5 квадратного метра в проезде Шокальского. Оно находится на первом этаже многоквартирного дома, что является важным преимуществом для размещения бизнеса в сферах общественного питания, торговли, услуг или образования. Расположение объекта в сложившемся жилом квартале Северного Медведкова может обеспечить стабильный клиентский трафик и потребительский спрос. Помещение подходит для реализации различных бизнес-проектов и использования его части одним или несколькими арендаторами. Заявочная кампания завершится 9 июля, а открытый аукцион запланирован на 21 июля", — привели в пресс-службе ДКП слова Пуртова.
Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества. Торги пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Имущество, которое столица выставляет на торги, можно посмотреть на городском Инвестиционном портале в разделе "Торги Москвы". Там есть вся информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие онлайн-сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного регионального проекта "Цифровое государственное управление".
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Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы
25 июня, 07:20
 
МоскваКирилл ПуртовТоргиРоссия
 
 
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