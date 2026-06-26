Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями

Краткий пересказ от РИА ИИ В мессенджерах и соцсетях распространяется ссылка на поддельный сайт с предложением покрутить «колесо фортуны».

Аферисты гарантируют участникам выплату, но под предлогом зачисления денег выманивают персональные и платежные данные.

Государственные органы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мошенники в мессенджерах и соцсетях предлагают покрутить "колесо фортуны" с гарантированным призом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"В мессенджерах и соцсетях распространяется ссылка на поддельный сайт (якобы от лица государства или крупных банков) с предложением пройти тест, поучаствовать в розыгрыше или покрутить "колесо фортуны"", - рассказали там.

Аферисты каждому участнику гарантируют крупную выплату, обычно от 12 до 25 тысяч рублей. Под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персональные и платежные данные, уточнили в пресс-службе.

В "Мошеловке" советуют никогда не вводить данные своей карты (особенно CVC/CVV-код) на сайтах, обещающих выигрыши.