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Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями - РИА Новости, 26.06.2026
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03:02 26.06.2026 (обновлено: 03:54 26.06.2026)
Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями

Мошенники начали обманывать россиян розыгрышами с гарантированным призом

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мессенджерах и соцсетях распространяется ссылка на поддельный сайт с предложением покрутить «колесо фортуны».
  • Аферисты гарантируют участникам выплату, но под предлогом зачисления денег выманивают персональные и платежные данные.
  • Государственные органы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мошенники в мессенджерах и соцсетях предлагают покрутить "колесо фортуны" с гарантированным призом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В мессенджерах и соцсетях распространяется ссылка на поддельный сайт (якобы от лица государства или крупных банков) с предложением пройти тест, поучаствовать в розыгрыше или покрутить "колесо фортуны"", - рассказали там.
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Аферисты каждому участнику гарантируют крупную выплату, обычно от 12 до 25 тысяч рублей. Под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персональные и платежные данные, уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют никогда не вводить данные своей карты (особенно CVC/CVV-код) на сайтах, обещающих выигрыши.
"Государственные органы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов. Обещание легких денег за клики и участие - признак мошенничества", - заключили там.
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