В Москве арестовали участников схемы вывода денег через Qiwi

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве арестованы трое участников схемы по выводу более 30 миллиардов рублей из России за границу через платежные системы Qiwi.

Задержаны руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов Александр Михальчук.

По версии правоохранителей, через зарегистрированные на подставных лиц Qiwi-кошельки велась не только незаконная финансовая деятельность, но и теневой бизнес, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и торговлю наркотиками.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве, при этом предполагаемые организаторы схемы находятся за границей, пишет газета Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве, при этом предполагаемые организаторы схемы находятся за границей, пишет газета "Коммерсант"

"Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний "Интерком" Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука", - пишет издание.

Отмечается, что, по версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022-2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Подчеркивается, что через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей.

Полицейские, как пишет газета, установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками. Кроме того, как пишет газета, силовики считают, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, также позволяя выводить средства в теневой сектор.

"Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. В результате последнего он был тяжело ранен, а его товарищ убит", - пишет издание.

Как пишет газета, всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня отправил их в СИЗО, при этом организаторы аферы находятся за границей.