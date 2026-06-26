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В Москве арестовали участников схемы вывода денег через Qiwi - РИА Новости, 26.06.2026
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01:44 26.06.2026
В Москве арестовали участников схемы вывода денег через Qiwi

В Москве арестовали трех участников схемы вывода 30 миллиардов рублей через Qiwi

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве арестованы трое участников схемы по выводу более 30 миллиардов рублей из России за границу через платежные системы Qiwi.
  • Задержаны руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов Александр Михальчук.
  • По версии правоохранителей, через зарегистрированные на подставных лиц Qiwi-кошельки велась не только незаконная финансовая деятельность, но и теневой бизнес, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и торговлю наркотиками.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве, при этом предполагаемые организаторы схемы находятся за границей, пишет газета "Коммерсант".
"Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний "Интерком" Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука", - пишет издание.
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Отмечается, что, по версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022-2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Подчеркивается, что через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей.
Полицейские, как пишет газета, установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками. Кроме того, как пишет газета, силовики считают, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, также позволяя выводить средства в теневой сектор.
"Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. В результате последнего он был тяжело ранен, а его товарищ убит", - пишет издание.
Как пишет газета, всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня отправил их в СИЗО, при этом организаторы аферы находятся за границей.
При этом, как следует из материалов суда, Кисильгоф Г.А. заключен под стражу в рамках уголовного дела по части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и пункту "а" части 3 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
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