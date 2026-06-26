Суд оставил в СИЗО создателей Telegram-бота для продажи данных россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд оставил фигурантов уголовного дела о создании Telegram-бота для продажи данных россиян в СИЗО до 17 июля.
- Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов уголовного дела о создании Telegram-бота для продажи данных россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Сейфетдинова Михаила и Миронова Кирилла до 17 июля оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - решил суд.
Защита в жалобах просила изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Сейфетдинова указывала, что он активно содействует следствию и раскрывает информацию, известную только ему. Прокурор просил оставить решение о продлении ареста в силе.
Как следует из судебных документов, дело было возбуждено в июле 2025 года по факту создания Telegram-бота для сбора, хранения и продажи личных данных россиян. Сейфетдинов и Миронов были задержаны в Москве, им предъявили обвинение по части 6 статьи 272.1 УК РФ (создание информационного ресурса для распространения персональных данных, полученных незаконным путем), вскоре суд арестовал фигурантов. Последний раз срок содержания под стражей был продлен в середине мая, это решение и было обжаловано.