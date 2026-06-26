Суд оставил в СИЗО создателей Telegram-бота для продажи данных россиян

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов уголовного дела о создании Telegram-бота для продажи данных россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита в жалобах просила изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Сейфетдинова указывала, что он активно содействует следствию и раскрывает информацию, известную только ему. Прокурор просил оставить решение о продлении ареста в силе.