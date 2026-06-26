Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованный в ВСУ экс-журналист ABC News погиб на фронте - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 26.06.2026
Мобилизованный в ВСУ экс-журналист ABC News погиб на фронте

Экс-журналист ABC News Максим Осередчук погиб во время службы в ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-журналист американского телеканала ABC News Максим Осередчук был ликвидирован на фронте на Украине.
  • Осередчук погиб в ночь на среду во время службы в украинской армии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ экс-журналист американского телеканала ABC News Максим Осередчук был ликвидирован на фронте на Украине, сообщил телеканал.
"Бывший продюсер и водитель ABC News Максим Осередчук погиб в ночь на среду... во время службы в украинской армии", - говорится в материале на сайте телеканала.
По данным телеканала, Осередчук начал сотрудничать с ABC News в начале 2022 года, затем работал с New York Times. Несколько месяцев назад он был мобилизован в морскую пехоту ВСУ, после чего погиб в результате удара БПЛА.
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала