Мобилизованный в ВСУ экс-журналист ABC News погиб на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-журналист американского телеканала ABC News Максим Осередчук был ликвидирован на фронте на Украине.
- Осередчук погиб в ночь на среду во время службы в украинской армии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ экс-журналист американского телеканала ABC News Максим Осередчук был ликвидирован на фронте на Украине, сообщил телеканал.
"Бывший продюсер и водитель ABC News Максим Осередчук погиб в ночь на среду... во время службы в украинской армии", - говорится в материале на сайте телеканала.
По данным телеканала, Осередчук начал сотрудничать с ABC News в начале 2022 года, затем работал с New York Times. Несколько месяцев назад он был мобилизован в морскую пехоту ВСУ, после чего погиб в результате удара БПЛА.