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В России планируют построить 40 атомных энергоблоков - РИА Новости, 26.06.2026
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13:09 26.06.2026 (обновлено: 13:15 26.06.2026)
В России планируют построить 40 атомных энергоблоков

Мишустин: в России планируют построить 40 атомных энергоблоков в ближайшие годы

© Пресс-служба Курской АЭС | Перейти в медиабанкВид на энергоблок №1 Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области
Вид на энергоблок №1 Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Пресс-служба Курской АЭС
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Вид на энергоблок №1 Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах построить почти 40 атомных энергоблоков в России в ближайшие годы.
  • Планируется строительство новейших реакторов четвертого поколения и продолжение выпуска малых атомных электростанций.
ОБНИНСК (Калужская область), 26 июн - РИА Новости. Почти 40 атомных энергоблоков планируется построить в России в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Международный молодежный ядерный форум "Обнинск New" проходит в пятницу. Мишустин выступил с обращением перед участниками мероприятия.
"Правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли. В ближайшие годы планируется построить почти четыре десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт. Включая новейшие реакторы четвертого поколения", - сказал глава правительства.
Он отметил, что также продолжится выпуск малых атомных электростанций.
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