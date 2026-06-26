В России планируют построить 40 атомных энергоблоков

Вид на энергоблок №1 Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото

Вид на энергоблок №1 Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах построить почти 40 атомных энергоблоков в России в ближайшие годы.

Планируется строительство новейших реакторов четвертого поколения и продолжение выпуска малых атомных электростанций.

ОБНИНСК (Калужская область), 26 июн - РИА Новости. Почти 40 атомных энергоблоков планируется построить в России в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Международный молодежный ядерный форум "Обнинск New" проходит в пятницу. Мишустин выступил с обращением перед участниками мероприятия.

"Правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли. В ближайшие годы планируется построить почти четыре десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт. Включая новейшие реакторы четвертого поколения", - сказал глава правительства.