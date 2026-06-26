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Мирра Андреева сыграет с Линетт в первом круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Теннис
 
12:38 26.06.2026 (обновлено: 13:00 26.06.2026)
Мирра Андреева сыграет с Линетт в первом круге Уимблдона

Мирра Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт в первом круге Уимблдона

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева, первая ракетка России, сыграет с Магдой Линетт из Польши в первом круге Уимблдонского турнира.
  • Магде Линетт 34 года, она занимает 58-е место в мировом рейтинге.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт в первом круге Уимблдонского теннисного турнира, который пройдет на травяных кортах Лондона с 29 июня по 12 июля.
Магде Линетт 34 года, она является 58-й ракеткой мира.
В пятницу прошла жеребьевка женского одиночного разряда третьего в сезоне турнира Большого шлема. Ранее 19-летняя Андреева, занимающая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу на грунтовом турнире Большого шлема "Ролан Гаррос".
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Другие результаты жеребьевки матчей первого раунда:
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Теодора Костович (Сербия);
Елена Рыбакина (2) - Лоис Буассон (Франция);
Ига Швентек (Польша, 3) - Тэйлор Таунсенд (США);
Джессика Пегула (США, 4) - Дарья Видманова (Чехия);
Аманда Анисимова (США, 6) - Лина Джерческа (Северная Македония);
Кори Гауфф (США, 7) – Тамара Корпач (Германия);
Элина Свитолина (Украина, 8) - Дарья Снигур (Украина);
Диана Шнайдер (Россия, 15) - Ева Лис (Германия);
Екатерина Александрова (Россия, 18) – Панна Удварди (Венгрия);
Анна Калинская (Россия, 19) - Магдалена Френх (Польша);
Анастасия Захарова (Россия) - Каролина Мухова (Чехия, 10);
Алина Корнеева (Россия) – Кимберли Биррелл (Австралия);
Анастасия Гасанова (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия);
Людмила Самсонова (Россия) – Полина Кудерметова (Узбекистан);
Анна Блинкова (Россия) - Юлия Стародубцева (Украина).
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