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Минздрав расширил перечень редких заболеваний - РИА Новости, 26.06.2026
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01:23 26.06.2026 (обновлено: 02:53 26.06.2026)
Минздрав расширил перечень редких заболеваний

Минздрав добавил две орфанные болезни в перечень редких заболеваний

© Фото : FreepikЛекарственные препараты и стетоскоп
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Freepik
Лекарственные препараты и стетоскоп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России расширило перечень редких заболеваний.
  • В перечень добавлены фиброматоз десмоидного типа и первичная эритромелалгия.
  • Теперь в перечень входят 303 заболевания.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило перечень редких заболеваний, добавив в него две орфанные болезни, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов.
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Согласно документу, теперь в перечень входят 303 заболевания. В новую редакцию вошли фиброматоз десмоидного типа (редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани) и первичная эритромелалгия (редкое генетическое или идиопатическое заболевание, характеризующееся приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей).
Кроме того, в группу "Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью" вошел Синдром Шаафа-Янга (редкое генетическое нейроразвитийное заболевание, вызываемое мутациями в гене).
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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