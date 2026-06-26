Минздрав расширил перечень редких заболеваний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство здравоохранения России расширило перечень редких заболеваний.
- В перечень добавлены фиброматоз десмоидного типа и первичная эритромелалгия.
- Теперь в перечень входят 303 заболевания.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило перечень редких заболеваний, добавив в него две орфанные болезни, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов.
Согласно документу, теперь в перечень входят 303 заболевания. В новую редакцию вошли фиброматоз десмоидного типа (редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани) и первичная эритромелалгия (редкое генетическое или идиопатическое заболевание, характеризующееся приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей).
Кроме того, в группу "Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью" вошел Синдром Шаафа-Янга (редкое генетическое нейроразвитийное заболевание, вызываемое мутациями в гене).
Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком
22 апреля, 10:18