Минздрав расширил перечень редких заболеваний

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России расширило перечень редких заболеваний.

В перечень добавлены фиброматоз десмоидного типа и первичная эритромелалгия.

Теперь в перечень входят 303 заболевания.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило перечень редких заболеваний, добавив в него две орфанные болезни, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов.

Согласно документу, теперь в перечень входят 303 заболевания. В новую редакцию вошли фиброматоз десмоидного типа (редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани) и первичная эритромелалгия (редкое генетическое или идиопатическое заболевание, характеризующееся приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей).