Запад готовится к большой европейской войне, заявили в Минобороны

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт на Украине, Запад уже не скрывает подготовки к новой большой европейской войне, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.