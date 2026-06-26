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Запад готовится к большой европейской войне, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.06.2026
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15:19 26.06.2026
Запад готовится к большой европейской войне, заявили в Минобороны

Горемыкин: Запад не скрывает подготовки к новой большой европейской войне

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт на Украине.
  • По словам Горемыкина, Запад уже не скрывает подготовки к новой большой европейской войне.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт на Украине, Запад уже не скрывает подготовки к новой большой европейской войне, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
"Спланированный и спровоцированный странами НАТО и ЕС конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт. Руководство многих европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров. Запад уже не скрывает приготовления новой большой европейской войны", - сказал Горемыкин.
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