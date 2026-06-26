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Боец ВС России рассказал о специальном студенческом контракте с Минобороны - РИА Новости, 26.06.2026
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05:01 26.06.2026 (обновлено: 05:02 26.06.2026)
Боец ВС России рассказал о специальном студенческом контракте с Минобороны

Студенты, заключившие спецконтракт с Минобороны, сдают сессии по рапорту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студенты, заключившие специальный контракт с Минобороны РФ, сдают сессии в служебных командировках по рапорту, не расходуя на это дни отпуска.
  • Телемост с родными, друзьями и преподавателями прошел в зоне специальной военной операции для студентов Воронежской государственной академии спорта, проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем.
  • Командование учитывает профильную специальность военнослужащего и поощряет применение полученных знаний в подразделении.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Студенты, заключившие специальный контракт с Минобороны РФ, сдают сессии в служебных командировках по рапорту, не расходуя на это дни отпуска, экзамены принимаются на общих основаниях, а командование учитывает профильную специальность военнослужащего и поощряет применение полученных знаний в подразделении, сообщил командир отделения взвода охраны и студент с позывным Успех.
Телемост с родными, друзьями и преподавателями прошел в зоне специальной военной операции для студентов Воронежской государственной академии спорта (ВГАС), заключивших специальный контракт с Минобороны России и проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем группировки войск "Север", сообщило российское оборонное ведомство.
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"Ребята задавали вопросы с энтузиазмом, спрашивали про какие-то особенности", - сказал командир на видео от Минобороны РФ.
Боец рассказал, что, когда командование узнало, что он учится на тренера по пулевой стрельбе, оно его поддержало, и теперь Успех помогает сослуживцам осваивать штатное вооружение.
"Сдача сессии обычно происходит (так - ред.), что я пишу соответствующий рапорт, что прошу меня направить туда на сдачу сессии. Командование выписывает мне командировочное удостоверение. То есть, например, в свой отпуск я еду к себе домой, вижу там маму, папу, сестер, братьев, а на сессию я еду в командировку. То есть не думайте, что вы будете, так сказать, учиться в своем отпуске", - добавил командир.
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Успех отметил, что сдача экзаменов проходит на общих основаниях.
"Может быть, с какой-то лояльностью преподавателей, что я уже непосредственно работаю по специальности, так скажем. И все, возвращаясь к себе в подразделение, закончив очередную сессию и перейдя на очередной курс, я как студент Воронежской государственной академии спорта чувствую себя прекрасно, что я могу и учиться, и приближать победу нашей страны", - заключил боец.
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