Боец ВС России рассказал о специальном студенческом контракте с Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Студенты, заключившие специальный контракт с Минобороны РФ, сдают сессии в служебных командировках по рапорту, не расходуя на это дни отпуска.

Телемост с родными, друзьями и преподавателями прошел в зоне специальной военной операции для студентов Воронежской государственной академии спорта, проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем.

Командование учитывает профильную специальность военнослужащего и поощряет применение полученных знаний в подразделении.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Студенты, заключившие специальный контракт с Минобороны РФ, сдают сессии в служебных командировках по рапорту, не расходуя на это дни отпуска, экзамены принимаются на общих основаниях, а командование учитывает профильную специальность военнослужащего и поощряет применение полученных знаний в подразделении, сообщил командир отделения взвода охраны и студент с позывным Успех.

Телемост с родными, друзьями и преподавателями прошел в зоне специальной военной операции для студентов Воронежской государственной академии спорта (ВГАС), заключивших специальный контракт с Минобороны России и проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем группировки войск "Север", сообщило российское оборонное ведомство.

"Ребята задавали вопросы с энтузиазмом, спрашивали про какие-то особенности", - сказал командир на видео от Минобороны РФ.

Боец рассказал, что, когда командование узнало, что он учится на тренера по пулевой стрельбе, оно его поддержало, и теперь Успех помогает сослуживцам осваивать штатное вооружение.

"Сдача сессии обычно происходит (так - ред.), что я пишу соответствующий рапорт, что прошу меня направить туда на сдачу сессии. Командование выписывает мне командировочное удостоверение. То есть, например, в свой отпуск я еду к себе домой, вижу там маму, папу, сестер, братьев, а на сессию я еду в командировку. То есть не думайте, что вы будете, так сказать, учиться в своем отпуске", - добавил командир.

Успех отметил, что сдача экзаменов проходит на общих основаниях.