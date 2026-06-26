Сенегал и Ирак назвали стартовые составы на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь Эдуар Менди, защитник Калиду Кулибали и нападающий Николас Джексон остались в запасе сборной Сенегала на третий матч группового этапа чемпионата мира.

Матч группы I между сборными Сенегала и Ирака пройдет в Торонто, начало — в 22:00 мск.

В первых двух турах обе команды не набрали ни одного очка: сборная Сенегала занимает третье место в таблице квартета, команда Ирака — четвертое.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вратарь Эдуар Менди, защитник Калиду Кулибали и нападающий Николас Джексон остались в запасе сборной Сенегала на третий матч группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Все три футболиста играли в стартовом составе в первых двух матчах команды.

Полностью состав сборной Сенегала выглядит следующим образом: Мори Диав (вратарь), Абдулайе Сек, Исмаил Якобс, Крепен Диатта, Мусса Ниакате, Идрисса Гейе (капитан), Ламин Камара, Хабиб Диарра, Садио Мане, Исмаила Сарр и Ибраим Мбайе.

У сборной Ирака с первых минут на поле выйдут: Ахмед Басиль (вратарь), Ребин Сулака, Акам Хашим, Мерхас Доски, Франс Путрос, Ибрахим Байеш (капитан), Зидан Икбал, Али Аль-Хамади, Ахмед Касем, Али Джасим, Амир Аль-Аммари.