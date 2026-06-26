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Сенегал и Ирак назвали стартовые составы на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
21:20 26.06.2026
Сенегал и Ирак назвали стартовые составы на матч ЧМ

Менди, Кулибали и Джексон остались в запасе на матч ЧМ против иракцев

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Эдуар Менди, защитник Калиду Кулибали и нападающий Николас Джексон остались в запасе сборной Сенегала на третий матч группового этапа чемпионата мира.
  • Матч группы I между сборными Сенегала и Ирака пройдет в Торонто, начало — в 22:00 мск.
  • В первых двух турах обе команды не набрали ни одного очка: сборная Сенегала занимает третье место в таблице квартета, команда Ирака — четвертое.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вратарь Эдуар Менди, защитник Калиду Кулибали и нападающий Николас Джексон остались в запасе сборной Сенегала на третий матч группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Все три футболиста играли в стартовом составе в первых двух матчах команды.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Сенегал
5 : 0
Ирак
04‎’‎ • Абиб Диарра
(Абдулайе Сек)
56‎’‎ • Исмаила Сарр
(Ламин Камара)
59‎’‎ • Пап Гейе
(Исмаила Сарр)
71‎’‎ • Пап Гейе
(Илиман Ндиайе)
82‎’‎ • Илиман Ндиайе
(Пап Гейе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью состав сборной Сенегала выглядит следующим образом: Мори Диав (вратарь), Абдулайе Сек, Исмаил Якобс, Крепен Диатта, Мусса Ниакате, Идрисса Гейе (капитан), Ламин Камара, Хабиб Диарра, Садио Мане, Исмаила Сарр и Ибраим Мбайе.
У сборной Ирака с первых минут на поле выйдут: Ахмед Басиль (вратарь), Ребин Сулака, Акам Хашим, Мерхас Доски, Франс Путрос, Ибрахим Байеш (капитан), Зидан Икбал, Али Аль-Хамади, Ахмед Касем, Али Джасим, Амир Аль-Аммари.
Матч группы I пройдет в Торонто, начало - 22:00 мск. В первых двух турах команды не набрали ни одного очка. Сборная Сенегала занимает третье место в таблице квартета, команда Ирака - четвертое. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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