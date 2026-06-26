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Иванов внес значительный вклад в совершенствование ВС, заявил Медведев - РИА Новости, 26.06.2026
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16:24 26.06.2026 (обновлено: 16:36 26.06.2026)
Иванов внес значительный вклад в совершенствование ВС, заявил Медведев

Медведев: Иванов внес значительный вклад в совершенствование Вооруженных сил

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Он назвал Иванова человеком твердых принципов и эффективным руководителем.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов внес значительный вклад в совершенствование Вооруженных сил, укрепление обороноспособности и безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Медведев направил телеграмму с соболезнованиями, сообщил его секретариат.
"Занимая высокие ответственные посты, Сергей Борисович многое сделал для стабильного развития современной России, внес значимый вклад в совершенствование ее Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и безопасности", - говорится в телеграмме.
Он отметил, что в своей работе Иванов демонстрировал глубокие знания, основательный подход к выполнению поставленных задач, был нацелен на конкретные результаты и умел блестяще достигать их.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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