Иванов внес значительный вклад в совершенствование ВС, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Он назвал Иванова человеком твердых принципов и эффективным руководителем.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов внес значительный вклад в совершенствование Вооруженных сил, укрепление обороноспособности и безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Медведев направил телеграмму с соболезнованиями, сообщил его секретариат.

"Занимая высокие ответственные посты, Сергей Борисович многое сделал для стабильного развития современной России, внес значимый вклад в совершенствование ее Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и безопасности", - говорится в телеграмме.