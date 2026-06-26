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Мурашко назвал преимущества современных медиков - РИА Новости, 26.06.2026
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00:02 26.06.2026
Мурашко назвал преимущества современных медиков

Мурашко: современные технологии позволяют врачам иметь более широкий кругозор

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что современные технологии позволяют врачам расширять кругозор и разбираться в новом оборудовании.
  • Мурашко отметил, что глубина познаний в генетике и физиологии человека у сегодняшних выпускников медицинских вузов значительно шире.
  • Министр подчеркнул, что выпускники последних лет обладают большой ответственностью, так как прошли вместе со страной пандемию и многие участвуют в специальной военной операции.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Развитие технологий позволяет современным медикам иметь более широкий кругозор и разбираться в новом оборудовании, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Современные технологии позволяют врачам сегодня иметь более широкий кругозор не только в своей специальности, но и в сопряженных областях. Сегодня выпускники медвузов лучше разбираются в современных информационных системах, в современном оборудовании", - сказал Мурашко.
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Он также добавил, что даже фундаментальные вещи в медицине сегодня претерпевают изменения, а глубина познаний в генетике и физиологии человека у сегодняшних выпускников значительно шире.
"Выпускники последних лет обладают большой ответственностью, потому что они прошли вместе со страной пандемию и многие сейчас участвуют в специальной военной операции. Среди студентов и выпускников сегодня уже есть люди, награжденные государственными наградами", - заключил Мурашко.
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