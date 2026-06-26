Мурашко назвал преимущества современных медиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что современные технологии позволяют врачам расширять кругозор и разбираться в новом оборудовании.

Мурашко отметил, что глубина познаний в генетике и физиологии человека у сегодняшних выпускников медицинских вузов значительно шире.

Министр подчеркнул, что выпускники последних лет обладают большой ответственностью, так как прошли вместе со страной пандемию и многие участвуют в специальной военной операции.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Развитие технологий позволяет современным медикам иметь более широкий кругозор и разбираться в новом оборудовании, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Современные технологии позволяют врачам сегодня иметь более широкий кругозор не только в своей специальности, но и в сопряженных областях. Сегодня выпускники медвузов лучше разбираются в современных информационных системах, в современном оборудовании", - сказал Мурашко

Он также добавил, что даже фундаментальные вещи в медицине сегодня претерпевают изменения, а глубина познаний в генетике и физиологии человека у сегодняшних выпускников значительно шире.