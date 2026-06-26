Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Владимир Мединский назвал Сергея Иванова одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности.

Он отметил, что Иванов всегда оставался доступен и открыт, несмотря на высокие посты, и подчеркнул, что Иванов был большим другом и соратником РВИО.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский назвал бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности.

Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

Telegram-канале. "Самые искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Человек фундаментального образования, сильный, честный, он был одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности. Для кого честь и Родина - превыше всего", - написал Мединский

Помощник президента РФ отметил, что, несмотря на высокие посты, Иванов всегда оставался доступен и открыт. Он также подчеркнул, что Иванов был большим другом и соратником РВИО.