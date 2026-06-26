Мединский назвал Иванова одним из лучших офицеров госбезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский назвал Сергея Иванова одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности.
- Он отметил, что Иванов всегда оставался доступен и открыт, несмотря на высокие посты, и подчеркнул, что Иванов был большим другом и соратником РВИО.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский назвал бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Самые искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Человек фундаментального образования, сильный, честный, он был одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности. Для кого честь и Родина - превыше всего", - написал Мединский в Telegram-канале.
Помощник президента РФ отметил, что, несмотря на высокие посты, Иванов всегда оставался доступен и открыт. Он также подчеркнул, что Иванов был большим другом и соратником РВИО.
"Его теперь "мемориальный" кабинет в РВИО мы навсегда сохраним. Как навсегда сохранят память о С. Б. Иванове - настоящем человеке - все его друзья и коллеги", - добавил Мединский.