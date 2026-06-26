Рейтинг@Mail.ru
Мединский назвал Иванова одним из лучших офицеров госбезопасности - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 26.06.2026
Мединский назвал Иванова одним из лучших офицеров госбезопасности

Мединский назвал Иванова одним из лучших представителей офицеров госбезопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский назвал Сергея Иванова одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности.
  • Он отметил, что Иванов всегда оставался доступен и открыт, несмотря на высокие посты, и подчеркнул, что Иванов был большим другом и соратником РВИО.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский назвал бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Самые искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Человек фундаментального образования, сильный, честный, он был одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности. Для кого честь и Родина - превыше всего", - написал Мединский в Telegram-канале.
Помощник президента РФ отметил, что, несмотря на высокие посты, Иванов всегда оставался доступен и открыт. Он также подчеркнул, что Иванов был большим другом и соратником РВИО.
"Его теперь "мемориальный" кабинет в РВИО мы навсегда сохраним. Как навсегда сохранят память о С. Б. Иванове - настоящем человеке - все его друзья и коллеги", - добавил Мединский.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
Вчера, 16:26
 
РоссияСергей Иванов (политик)Владимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Умер Сергей Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала