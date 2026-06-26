МБА-МАИ продлил контракт с Зубковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский МБА-МАИ продлил контракт с форвардом Андреем Зубковым.
- За два года Андрей Зубков провел в составе команды 86 матчей и стал победителем и бронзовым призером Кубка России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский клуб Единой лиги ВТБ МБА-МАИ продлил контракт с форвардом Андреем Зубковым, сообщается на сайте команды.
Зубков пополнил состав столичной команды перед стартом сезона-2024/25 и за два года провел в составе "красно-белых" 86 матчей. Вместе с командой форвард стал победителем и бронзовым призером Кубка России.
В минувшем сезоне Зубков в среднем набирал 14,4 очка, а также делал 6,1 подбора и 2,5 передачи. Кроме того, форвард вошел в топ-6 игроков чемпионата по среднему коэффициенту полезности (19,5 балла).
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