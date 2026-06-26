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Матвиенко: народам РФ и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе - РИА Новости, 26.06.2026
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13:56 26.06.2026 (обновлено: 13:57 26.06.2026)
Матвиенко: народам РФ и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе

Матвиенко: российскому и белорусскому народам судьбой предначертано быть вместе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Народам России и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе, если бы Союзное государство не состоялось, то странам пришлось бы тяжело, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
"Нашим народам самой судьбой предначертано быть вместе, доверять друг другу, работать и побеждать плечом к плечу. Сейчас мы понимаем: если бы Союзное государство не состоялось, не получило бы такое мощное развитие, то в условиях агрессии, развернутой против наших стран, и России, и Белоруссии пришлось бы гораздо тяжелее – и в сфере экономики, и , конечно же, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.
Председатель Совфеда подчеркнула, что многие оппоненты стран очень бы хотели, чтобы исторический союз между Россией и Белоруссией ослаб и распался. Однако, добавила она, благодаря твердой политической воле властей и всенародной поддержке интеграционных процессов со стороны граждан, Союзное государство "живет, крепнет, развивается, делая наши страны сильнее и благополучнее".
"За эти три десятилетия нам удалось сделать одно из самых успешных интеграционных объединений на евразийском пространстве. Пока отдельные государства придумывают себе мнимых врагов, меняют союзников "как перчатки", отношения России и Белоруссии демонстрируют исключительно стабильный и доверительный характер. Развиваются без оглядки на внешнюю конъюнктуру – равноправно, взаимоуважительно", - констатировала парламентарий.
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