Матвиенко: народам РФ и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Народам России и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе, если бы Союзное государство не состоялось, то странам пришлось бы тяжело, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.

"Нашим народам самой судьбой предначертано быть вместе, доверять друг другу, работать и побеждать плечом к плечу. Сейчас мы понимаем: если бы Союзное государство не состоялось, не получило бы такое мощное развитие, то в условиях агрессии, развернутой против наших стран, и России, и Белоруссии пришлось бы гораздо тяжелее – и в сфере экономики, и , конечно же, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.

Председатель Совфеда подчеркнула, что многие оппоненты стран очень бы хотели, чтобы исторический союз между Россией и Белоруссией ослаб и распался. Однако, добавила она, благодаря твердой политической воле властей и всенародной поддержке интеграционных процессов со стороны граждан, Союзное государство "живет, крепнет, развивается, делая наши страны сильнее и благополучнее".