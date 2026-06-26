Матвиенко: народам РФ и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Народам России и Белоруссии судьбой предначертано быть вместе, если бы Союзное государство не состоялось, то странам пришлось бы тяжело, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нашим народам самой судьбой предначертано быть вместе, доверять друг другу, работать и побеждать плечом к плечу. Сейчас мы понимаем: если бы Союзное государство не состоялось, не получило бы такое мощное развитие, то в условиях агрессии, развернутой против наших стран, и России, и Белоруссии пришлось бы гораздо тяжелее – и в сфере экономики, и , конечно же, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.
Председатель Совфеда подчеркнула, что многие оппоненты стран очень бы хотели, чтобы исторический союз между Россией и Белоруссией ослаб и распался. Однако, добавила она, благодаря твердой политической воле властей и всенародной поддержке интеграционных процессов со стороны граждан, Союзное государство "живет, крепнет, развивается, делая наши страны сильнее и благополучнее".
"За эти три десятилетия нам удалось сделать одно из самых успешных интеграционных объединений на евразийском пространстве. Пока отдельные государства придумывают себе мнимых врагов, меняют союзников "как перчатки", отношения России и Белоруссии демонстрируют исключительно стабильный и доверительный характер. Развиваются без оглядки на внешнюю конъюнктуру – равноправно, взаимоуважительно", - констатировала парламентарий.
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