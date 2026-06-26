Матвиенко: сотрудничество регионов создает фундамент Союзного государства

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Межрегиональное сотрудничество регионов России и Белоруссии создает фундамент для дальнейшего строительства Союзного государства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.

"Именно межрегиональное сотрудничество создает крепкий фундамент дальнейшего строительства нашего Союзного государства и дальнейшее укрепление нашей интеграции. Я хочу, чтобы мы это осознавали все и активнейшим образом двигались обязательно вперед", - сказала Матвиенко в ходе встречи с руководителями органов власти субъектов РФ и Белоруссии в рамках XIII Форума регионов.

Председатель СФ подчеркнула, что локомотивами межрегионального сотрудничества являются руководители регионов Белоруссии и России.

"Благодаря вашей заинтересованности, вашему энтузиазму, пониманию значимости этой работы и пользы как для России, так и для Белоруссии - благодаря этому такое мощное движение происходит", - поблагодарила Матвиенко руководителей регионов.

Спикер также подчеркнула, что осознание необходимости интеграции очень важно в современном мире.