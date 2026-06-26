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Матвиенко: сотрудничество регионов создает фундамент Союзного государства - РИА Новости, 26.06.2026
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13:11 26.06.2026
Матвиенко: сотрудничество регионов создает фундамент Союзного государства

Матвиенко: взаимодействие регионов создает фундамент для Союзного государства

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Межрегиональное сотрудничество регионов России и Белоруссии создает фундамент для дальнейшего строительства Союзного государства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
"Именно межрегиональное сотрудничество создает крепкий фундамент дальнейшего строительства нашего Союзного государства и дальнейшее укрепление нашей интеграции. Я хочу, чтобы мы это осознавали все и активнейшим образом двигались обязательно вперед", - сказала Матвиенко в ходе встречи с руководителями органов власти субъектов РФ и Белоруссии в рамках XIII Форума регионов.
Председатель СФ подчеркнула, что локомотивами межрегионального сотрудничества являются руководители регионов Белоруссии и России.
"Благодаря вашей заинтересованности, вашему энтузиазму, пониманию значимости этой работы и пользы как для России, так и для Белоруссии - благодаря этому такое мощное движение происходит", - поблагодарила Матвиенко руководителей регионов.
Спикер также подчеркнула, что осознание необходимости интеграции очень важно в современном мире.
"Вы посмотрите, что происходит! Не буду политинформацией заниматься, вы все информированные люди, вот эти шарахания - то есть партнеры, то развалились партнеры - за пятак дружбу не купишь! Это мы знаем по нашей совместной истории. Поэтому и наша дружба, и наши связи такие крепкие и проверенные временем", - констатировала парламентарий.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияВалентина МатвиенкоМинскРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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