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Матушкин принял участие в Форуме регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 26.06.2026
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Тамбовская область
 
14:04 26.06.2026
Матушкин принял участие в Форуме регионов Белоруссии и России

Евгений Матушкин принял участие в секции на Форуме регионов Белоруссии и России

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в работе секции "Правовое обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства" в рамках Форума регионов Белоруссии и России, сообщает пресс-служба регпарламента.
Спикер отметил, что данное мероприятие стало эффективной площадкой для укрепления прямых контактов в Союзном государстве и решения таких задач, как подписание соглашений и контрактов. Оно проводится под руководством Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
"Нестабильность мирового продовольственного рынка, изменение климата, глобализация, масштабное санкционное давление со стороны недружественных стран, в таких реалиях обеспечение продовольственной безопасности — это одна из важнейших задач Союзного государства. Проводимая работа по гармонизации законодательства нацелена на повышение товарооборота между нашими странами", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
Модераторами заседания стали председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.
По словам Двойных, которые приводятся на сайте Совета Федерации, Российская Федерация и Республика Беларусь достигли значительных успехов в аграрном секторе – в целом обеспечена продовольственная безопасность и увеличен экспортный потенциал, страны являются крупными игроками на мировом продовольственном рынке, а их межгосударственная производственно-сбытовая кооперация позволит усилить конкурентные преимущества.
Вместе с тем, добавил он, необходимо выработать единые подходы для решения общих проблем в аграрном секторе в целях обеспечения его устойчивости к существующим и возможным рискам и угрозам.
Сближение законодательства в области сельского хозяйства будет направлено на увеличение объемов взаимной торговли сельхозпродукцией, рост ее экспортных поставок, обеспечение продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства, заключил Двойных.
XIII Форум регионов Белоруссии и России проходит 25-26 июня в Минске и Минской области.
 
Тамбовская область
 
 
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