Матушкин принял участие в Форуме регионов Белоруссии и России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в работе секции "Правовое обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства" в рамках Форума регионов Белоруссии и России, сообщает пресс-служба регпарламента.

Спикер отметил, что данное мероприятие стало эффективной площадкой для укрепления прямых контактов в Союзном государстве и решения таких задач, как подписание соглашений и контрактов. Оно проводится под руководством Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

"Нестабильность мирового продовольственного рынка, изменение климата, глобализация, масштабное санкционное давление со стороны недружественных стран, в таких реалиях обеспечение продовольственной безопасности — это одна из важнейших задач Союзного государства. Проводимая работа по гармонизации законодательства нацелена на повышение товарооборота между нашими странами", — приводит пресс-служба слова Матушкина.

Модераторами заседания стали председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.

По словам Двойных, которые приводятся на сайте Совета Федерации, Российская Федерация и Республика Беларусь достигли значительных успехов в аграрном секторе – в целом обеспечена продовольственная безопасность и увеличен экспортный потенциал, страны являются крупными игроками на мировом продовольственном рынке, а их межгосударственная производственно-сбытовая кооперация позволит усилить конкурентные преимущества.

Вместе с тем, добавил он, необходимо выработать единые подходы для решения общих проблем в аграрном секторе в целях обеспечения его устойчивости к существующим и возможным рискам и угрозам.

Сближение законодательства в области сельского хозяйства будет направлено на увеличение объемов взаимной торговли сельхозпродукцией, рост ее экспортных поставок, обеспечение продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства, заключил Двойных.