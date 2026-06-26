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Мария Макарова выиграла суд о песне из "Брата-2" в шоу "Голос" - РИА Новости, 26.06.2026
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Шоубиз
 
06:53 26.06.2026 (обновлено: 06:54 26.06.2026)
Мария Макарова выиграла суд о песне из "Брата-2" в шоу "Голос"

Мария Макарова выиграла суд об использовании песни "Земля" в шоу "Голос"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВокалистка группы "Маша и Медведи" Маша Макарова
Вокалистка группы Маша и Медведи Маша Макарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вокалистка группы "Маша и Медведи" Маша Макарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова добилась компенсации за использование без согласия песни «Земля» из фильма «Брат-2» в шоу «Голос».
  • Суд в Москве пришел к выводу, что согласие автора на использование произведения получено не было, композиция была доведена до всеобщего сведения без законных оснований.
  • Телеканал обязали выплатить Макаровой компенсацию за нарушение исключительных прав, компенсацию морального вреда и возместить расходы по оплате юридических услуг в размере 300 тысяч рублей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Солистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова добилась компенсации за использование без согласия песни "Земля" из фильма "Брат-2" в шоу "Голос", говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что композиция была использована в выпуске 13-го сезона "Голоса" на этапе слепых прослушиваний, затем выступление участницы шоу разместили на сайте и в соцсетях проекта.
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По словам Макаровой, которые приводятся в материалах, она не давала разрешение на доведение композиции до всеобщего сведения, а также на переработку (создание кавера). Кроме того, в рамках лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО) артистка не предоставляла третьим лицам, в том числе участникам шоу, права использовать песни без ее согласия.
В иске заявительница подчеркнула, что песня "Земля" входит в саундтрек фильма "Брат-2", который по результатам одного из опросов возглавил рейтинг лучших российских фильмов XXI века. Телепередача, по мнению Макаровой, использовала трек для повышения рейтинга шоу и получения дохода от размещения рекламы.
"Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу", - говорится в иске.
Суд в Москве, изучив доводы, пришел к выводу, что согласие автора на использование произведения получено не было, композиция была доведена до всеобщего сведения без законных на то оснований, сообщается в материалах.
Телеканал обязали выплатить Макаровой денежную компенсацию за нарушение исключительных прав, компенсацию морального вреда и возместить расходы по оплате юридических услуг, заключается в материалах. В пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости уточнили, что общая сумма составила 300 тысяч рублей.
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ШоубизМоскваМария Макарова"Голос"Московский городской суд
 
 
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