Московский марафон тренировок состоится в "Лужниках" 27 июня

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московский марафон тренировок пройдет в столичном олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня, ежегодный фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве" объединит спорт, музыку и активный отдых, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.

"Интересная особенность марафона – возможность выйти на тренировку вместе со звездами спорта и шоу-бизнеса. В течение дня гости смогут не только наблюдать за происходящим со стороны, но и стать полноценными участниками масштабных занятий под открытым небом", – отмечается в сообщении департамента.

Программу марафона тренировок откроет растяжка с Самирой Мустафаевой и певицей Алсу. Затем гости смогут принять участие в тренировке под музыку диджея Грува с Митей Фоминым и в занятиях от команды Полины Киценко.

Помимо сессии с Киценко, в течение дня на площадках пройдут пилатес с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой и функциональная тренировка с Натаном.

"Каждая сессия рассчитана на участников с разным уровнем подготовки, поэтому присоединиться смогут как опытные любители спорта, так и те, кто только начинает свой путь к активному образу жизни", – подчеркнули в департаменте.

Также на территории Южного спортивного центра будут работать десятки интерактивных зон. Гости смогут пройти полосу препятствий, а также попробовать необычные форматы активностей — от футбольного баскетбола до футбольной мельницы.

Для юных посетителей организаторы подготовят отдельное пространство с сухим бассейном, игровыми активностями и зонами отдыха. Также будут работать тематические фотозоны. Завершится Московский марафон тренировок выступлением Алексея Чумакова.