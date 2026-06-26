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Московский марафон тренировок состоится в "Лужниках" 27 июня - РИА Новости, 26.06.2026
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17:00 26.06.2026
Московский марафон тренировок состоится в "Лужниках" 27 июня

Московский марафон тренировок пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыМосковский марафон тренировок состоится в "Лужниках" 27 июня
Московский марафон тренировок состоится в Лужниках 27 июня - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Московский марафон тренировок состоится в "Лужниках" 27 июня
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московский марафон тренировок пройдет в столичном олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня, ежегодный фестиваль в рамках проекта "Лето в Москве" объединит спорт, музыку и активный отдых, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.
"Интересная особенность марафона – возможность выйти на тренировку вместе со звездами спорта и шоу-бизнеса. В течение дня гости смогут не только наблюдать за происходящим со стороны, но и стать полноценными участниками масштабных занятий под открытым небом", – отмечается в сообщении департамента.
Программу марафона тренировок откроет растяжка с Самирой Мустафаевой и певицей Алсу. Затем гости смогут принять участие в тренировке под музыку диджея Грува с Митей Фоминым и в занятиях от команды Полины Киценко.
Помимо сессии с Киценко, в течение дня на площадках пройдут пилатес с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой и функциональная тренировка с Натаном.
"Каждая сессия рассчитана на участников с разным уровнем подготовки, поэтому присоединиться смогут как опытные любители спорта, так и те, кто только начинает свой путь к активному образу жизни", – подчеркнули в департаменте.
Также на территории Южного спортивного центра будут работать десятки интерактивных зон. Гости смогут пройти полосу препятствий, а также попробовать необычные форматы активностей — от футбольного баскетбола до футбольной мельницы.
Для юных посетителей организаторы подготовят отдельное пространство с сухим бассейном, игровыми активностями и зонами отдыха. Также будут работать тематические фотозоны. Завершится Московский марафон тренировок выступлением Алексея Чумакова.
Массовые тренировки на главной сцене будут проходить с 11:30 до 18:15, а все спортивные зоны откроются в 11:00 и продолжат работу до 18:30. Вход бесплатный, для участия в массовых тренировках необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия, при этом посетить концерт и интерактивные зоны можно будет без регистрации.
 
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