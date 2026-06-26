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Лукашенко прилетел в Россию - РИА Новости, 26.06.2026
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17:34 26.06.2026 (обновлено: 17:42 26.06.2026)
Лукашенко прилетел в Россию

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

© Пул ПервогоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Кадр видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.
  • Планируется, что он обсудит с Путиным ключевые вопросы в повестке дня двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и мире.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Он опубликовал кадры, как президент спускается по трапу с самолета, садится в машину и кортеж уезжает.
"Старт визита", - говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал сообщил, что Лукашенко во время рабочего визита в РФ проведет в пятницу встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин в пятницу проведет переговоры с Лукашенко.
Лукашенко о встрече с представителями Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского
25 июня, 16:17
 
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