Лукашенко прилетел в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.
- Планируется, что он обсудит с Путиным ключевые вопросы в повестке дня двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и мире.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Он опубликовал кадры, как президент спускается по трапу с самолета, садится в машину и кортеж уезжает.
"Старт визита", - говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал сообщил, что Лукашенко во время рабочего визита в РФ проведет в пятницу встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин в пятницу проведет переговоры с Лукашенко.