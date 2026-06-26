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В ЛНР из-за ударов ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 26.06.2026
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19:27 26.06.2026 (обновлено: 19:37 26.06.2026)
В ЛНР из-за ударов ВСУ погибли два человека

Пасечник: из-за ударов ВСУ по ЛНР погибли два человека, четыре ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов ВСУ по ЛНР погибли два человека.
  • Пострадали четыре человека в разных муниципалитетах, им оказывается медицинская помощь.
  • Атакована машина ремонтной бригады из Татарстана, обошлось без жертв.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали в результате ударов ВСУ по ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Преступный киевский режим нанес удары по территории ЛНР... БПЛА противника ударил по сельскохозяйственной технике фермерского хозяйства в Старобельском муниципальном округе и гражданскому грузовому автомобилю в Перевальском муниципальном округе. К несчастью, оба водителя погибли", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Еще один грузовик атакован в Новоайдарском муниципальном округе, добавил глава региона. Ранен 39-летний водитель, ему оказывается медицинская помощь.
В Лисичанске вражеские БПЛА нанесли удары по экскаватору - ранен 29-летний водитель - и двум легковым автомобилям – ранены 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Кроме того, атакована машина ремонтной бригады из региона-шефа Республики Татарстан. Здесь, к счастью, обошлось без жертв", - уточнил Пасечник.
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