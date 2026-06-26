В ЛНР из-за ударов ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ударов ВСУ по ЛНР погибли два человека.

Пострадали четыре человека в разных муниципалитетах, им оказывается медицинская помощь.

Атакована машина ремонтной бригады из Татарстана, обошлось без жертв.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали в результате ударов ВСУ по ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Преступный киевский режим нанес удары по территории ЛНР ... БПЛА противника ударил по сельскохозяйственной технике фермерского хозяйства в Старобельском муниципальном округе и гражданскому грузовому автомобилю в Перевальском муниципальном округе. К несчастью, оба водителя погибли", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс"

Еще один грузовик атакован в Новоайдарском муниципальном округе, добавил глава региона. Ранен 39-летний водитель, ему оказывается медицинская помощь.

В Лисичанске вражеские БПЛА нанесли удары по экскаватору - ранен 29-летний водитель - и двум легковым автомобилям – ранены 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.