В ЛНР из-за ударов ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов ВСУ по ЛНР погибли два человека.
- Пострадали четыре человека в разных муниципалитетах, им оказывается медицинская помощь.
- Атакована машина ремонтной бригады из Татарстана, обошлось без жертв.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали в результате ударов ВСУ по ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Преступный киевский режим нанес удары по территории ЛНР... БПЛА противника ударил по сельскохозяйственной технике фермерского хозяйства в Старобельском муниципальном округе и гражданскому грузовому автомобилю в Перевальском муниципальном округе. К несчастью, оба водителя погибли", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Еще один грузовик атакован в Новоайдарском муниципальном округе, добавил глава региона. Ранен 39-летний водитель, ему оказывается медицинская помощь.
В Лисичанске вражеские БПЛА нанесли удары по экскаватору - ранен 29-летний водитель - и двум легковым автомобилям – ранены 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Кроме того, атакована машина ремонтной бригады из региона-шефа Республики Татарстан. Здесь, к счастью, обошлось без жертв", - уточнил Пасечник.